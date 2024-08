La cafeteria amb gats de Manresa treu pressió a la protectora d’animals

La cafeteria amb gats del número 27 del carrer Nou de Manresa, el Ninus Cat Cafè, dona una mica de respir a la sobresaturació de l’Aixopluc, la protectora d’animals de la capital del Bages. Des que van obrir, ja han donat en adopció 35 gats, i de cara al mes que ve tenen tres adopcions més programades.

Tots els gats que arriben a aquest establiment tenen més d’un any i venen de la protectora, on n’hi ha prop de 300. Tot i que tenen llicència per tenir-hi fins a una vintena d’animals, normalment n’hi ha setze. La propietària del negoci, Sandra Seuba, explica que «el nucli zoològic permet que tinguem vint gats, però, de moment, només en podem mantenir en unes condicions òptimes entre quinze i disset».

Anabel Ponce, de l’Aixopluc, posa èmfasi en la feina ben feta per part de Sandra Seuba i Francesc Flores, els dos propietaris del Ninus Cat Cafè. «Cuiden i respecten molt tots els gats que els arriben i tampoc no deixen que entri qualsevol persona. Estem molt agraïts amb la feina que fan perquè ens han ajudat moltíssim a destensionar la situació que tenim aquí des de fa molts anys».

Un dels primers gats que va arribar a Ninus Cat Cafè / Arxiu/Alex Guerrero

Seuba detalla que «hi ha un protocol molt específic per adoptar un gat dels que tenim acollits». Les famílies o persones interessades han de fer unes quantes visites per tal que «es pugui garantir que l’adopció serà responsable i definitiva». Els dos propietaris del negoci s’encarreguen de verificar que l’animal que estan donant en adopció estarà en una llar amb una situació estable on hi hagi les mesures de seguretat necessàries per al seu benestar.

Un cop l’adopció està programada i decidida, el pagament i el canvi de nom del xip es fan a la protectora. Tal com fa saber Seuba, «els gats en cap moment són propietat nostra ni de l’empresa, són de la protectora i nosaltres funcionem com una mena d’aparador perquè se n'adoptin més». Dels gairebé 300 gats que hi ha a l’Aixopluc, se’n seleccionen uns quants que són els que aniran cap al Cat Cafè tan bon punt se n’adopti un dels que hi ha allà.

Part de les instal·lacions del Ninus Cat Cafè / ARXIU/ALEX GUERRERO

Ponce detalla que la selecció dels que aniran al carrer Nou es fa segons el caràcter dels animals: «No podem portar gats que mosseguin els clients o que no estiguin massa acostumats a tractar amb persones. Agafem els més sociables que tinguem en aquell moment; un temps abans ja els apartem dels altres i deixem en una caseta sols els que està previst que vagin cap allà». A més, afegeix que «tots els gats que els portem tenen més d’un any perquè, tant ells com nosaltres, volem potenciar l’adopció d’animals adults».

Cadells abandonats a la protectora / Oscar Bayona

Tres vessants empresarials

Seuba explica que el local que regenta té tres vessants empresarials: d’una banda, hi ha el nucli zoològic amb capacitat per a vint gats i, de l’altra, hi ha el tema de la cafeteria i la botiga d’articles i de productes per als gats.

Expressa, que tant ella com Flores, estan «molt satisfets d’haver pogut contribuir en l’adopció de 35 gats» i que si s’enfoca en el tema de les adopcions d’animals de la protectora, el negoci els va bé. Tanmateix, confessa que «la resta del projecte no va tan bé».

Fa menys de dos anys que han obert i consideren que «la idea encara s’ha d’acabar de consolidar». Seuba té la percepció que «hi ha gent que encara no entén que això no funciona com una cafeteria normal perquè hi tenim setze gats que hem de cuidar les 24 hores del dia i els set dies de la setmana».

Quan algú va al Ninus Cat Cafè ha de pagar una entrada per accedir a l’espai i en el preu s’inclouen les begudes de la part de la cafeteria sense cap càrrec addicional.

La part del local que més volen potenciar és la de botiga, «si un dia no ens ve massa gent, però un dels que ve compra un sac de pinso i un de sorra ja ens soluciona una mica la jornada», destaca Seuba.

La propietària de l’establiment lamenta que, com són una empresa privada, no poden gaudir de les subvencions o els beneficis que pot tenir, per exemple, una protectora d’animals. «Molta gent ens ha demanat per ser voluntaris, però no en podem tenir i hem de cuidar tots els gats només entre nosaltres dos», explica.

Tota la inversió econòmica i l’esforç diari de la parella composta per Seuba i Flores els compensa perquè «ajudar que aquests animals estiguin en una millor situació ens omple d’orgull i satisfacció». Confessa, però, que de vegades es fa feixuc tirar endavant un local tan gran amb un pressupost ajustat com el que disposen.

