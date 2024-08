L'Ajuntament anuncia limitacions acústiques a l'Alternativa per mantenir-la a Puigmercadal

L’Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest divendres les mesures correctores que ja va informar que buscaria per reduir l’impacte acústic de la Festa Major Alternativa a la plaça de Puigmercadal per, diu, "fer compatible el dret al gaudi de la cultura en plena festa major i el dret al descans dels veïns dins els paràmetres que marca la llei".

Preguntats per aquest diari, responsables de la festa han retret a l'Ajuntament que només parli de mesures tècniques i que, en canvi, no "blindi" la festa, i han anunciat la seva intenció de mantenir la manifestació del 29 d'agost en defensa de preservar la cultura al centre de Manresa.

Els precedents

Després de la denúncia feta per una petita comunitat de veïns de l'edifici de can Jorba pel soroll dels concerts de l'Alternativa a Puigmercadal, l’Ajuntament de Manresa va encarregar un estudi acústic que "ha permès establir un conjunt de mesures encaminades a reduir l’impacte acústic en façana".

Justament aquesta setmana, Regio7 ha informat que l'alcalde Marc Aloy s'havia compromès a mantenir la festa a Puigmercadal. Per altra banda, els veïns van manifestar la seva intenció d'esperar el desenvolupament de l'edició d'enguany per veure si hi ha millores i, si no es produeixen, la de portar-ho directament als jutjats.

Fonts de l'Alternativa consideren que l'Ajuntament "ha fet una gestió molt tècnica del conflicte" i que, en canvi, ha deixat de banda la "gestió política", la qual cosa suposa que "l'Alternativa no ha quedat blindada. S'ha salvat l'edició d'enguany, però no sabem què passarà l'any vinent", han remarcat.

Reduir l'impacte acústic en façana

Dins de les mesures acústiques anunciades, s’instal·larà un limitador acústic per limitar l’equip de so a centre de pista, es controlarà el volum de monitoratge de l’escenari, es configuraran els sistemes a mode ‘cardioide’, es canviarà la tipologia dels altaveus i s’utilitzarà monitoratge d’auriculars dins de l’orella (in-ear) per tal de poder reduir al màxim el nivell de monitors d’escenari. També, durant els dies de festa, es mesuraran els nivells de so.

El dijous, fins a 2/4 de 2 de la matinada

Pel que fa als horaris d’acabament de la Festa Major Alternativa, es mantenen els de l’any passat, amb l’excepció del dijous 29 d’agost, en el qual s’avança l'horari 30 minuts i es finalitzarà a 2/4 de 2 de la matinada, amb l’objectiu de reduir el soroll a la plaça Puigmercadal en un dia d’entre setmana que no és vigília de festiu.

L’organització de la Festa Major Alternativa fa una proposta de festa de nou dies: del dissabte 24 d'agost al dimecres 28 d’agost s’ubica a la plaça de la Música i del dijous 29 d’agost al diumenge 1 de setembre a la plaça Puigmercadal.

Amb aquestes mesures, l’Ajuntament confia que l'Alternativa, que se celebra a la ciutat des de fa 32 anys, es pugui desenvolupar amb garanties. Així mateix, reitera la seva voluntat de "mantenir vives les tradicions, les festes majors i la cultura popular i reclama a la Generalitat que revisi la normativa per tenir-les en compte".