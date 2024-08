Paisatge de cases tapiades a Manresa /

Cases tapiades amb totxos a portes i finestres. Es tracta d’una imatge que s’està convertint en un element més del paisatge urbà de Manresa.

Al contrari del que es podria pensar, no és patrimoni exclusivament del Centre Històric, sinó que se’n veuen a tot arreu com a les Bases de Manresa, en ple campus universitari. O bé a la carretera de Vic. També a la Sagrada Família o al barri de Valldaura.

Com una taca d'oli

Com una taca d’oli, la imatge s’ha anat disseminant els darrers anys per tot Manresa. Per diversos motius com per exemple la por a les ocupacions, perquè l’edifici està en mal estat o perquè l’Ajuntament ha procedit al seu desallotjament per motius de seguretat i salubritat. Generalment a causa d’ocupacions conflictives.

L’antiga Bodega Andaluza de la Via de Sant Ignasi, just avant del nou Museu del Barroc, fa mesos que està tapiada per deficiències en l’estructura de l’edifici. El mateix passa amb la filera de cases del passatge de la Mesquita, al costat la mateixa Via de Sant Ignasi i de Fàbrica Nova.

Al passatge de la Mesquita, pràticament totes les cases estan tapiades / JORDI MORROS

Aquest cas és particularment curiós. Pràcticament totes les cases d’aquest petit carrer per a vianants tenen una gruixuda capa de ciment a tots els accessos excepte en un edifici de dos pisos que, tot i això, té aspecte d’estar abandonat. A la part del darrere es pot observar que es tracta d’habitatges amb problemes d’estructura i fins i tot amb esfondraments.

A carrer Escodines també hi ha habitatges tapiats per deficiències, i al carrer Caputxins cantonada amb Santa Clara, en aquest mateix bari, un edifici amb un aspecte singular també té totxos a portes i finestres, però no té futur. Està amenaçat per un carrer que en el futur ha d’unir Santa Clara amb el Vidal i Barraquer, on hi ha les Piscines Municipals.

Tot i això, hi ha altres cases tapiades que, almenys aparentment, no deixen entreveure que hi hagi problemes en l’estructura. Al carrer Oms i de Prat hi ha un edifici de quatre pisos més baixos que està a mig construir, però amb totxos per tot arreu. És un cas semblant a dos edificis de les Bases de Manresa cantonada amb avinguda Universitària, o bé a habitatges del carrer Viladordis, entre la carretera Pont de Vilomara i Gaudí.

Ocupacions conflictives

Hi ha cases i pisos que l’Ajuntament ha fet tapar per acabar amb ocupacions conflictives. El cas més recent d’aquest darrer supòsit és el d’una casa ocupada que hi havia a la Pujada del Castell. El consistori va fer desallotjar i tapiar la casa del número 26 davant la setmana passada arran de la denúncia que era una font de brutícia i que també s’hauria convertit en un punt de tràfic de drogues. La casa del costat, deshabitada, també es va tapar per precaució.

Un cas semblant, el desallotjament d’una ocupació conflictiva, es va dur a terme fa uns mesos al carrer Oms i de Prat de Manresa, al barri de la Sagrada Família. En aquest cas s’havien denunciat conflictes de convivència, civisme i seguretat. L’Ajuntament, amb l’ordre judicial a les mans, va fer desallotjar i tapiar l’edifici. Continua igual. Al capdamunt del carrer Alcalde Armengou hi va haver recentment un cas d’aquest tipus, i també al carrer Sobrerroca, 29, en un edifici on hi havia hagut un incendi, un apunyalament i on es van desallotjar una quinzena de persones abans de tancar-los a base de totxos i ciment.

La por a les ocupacions és un dels motius que fa que propietaris tapin portes i finestres. A Manresa no se sap amb exactitud quants pisos ocupats hi ha perquè, segons va explicar el regidor d’Habitatge, Jesús Alonso, en un ple municipal el passat mes de març, hi ha informació dispersa. Així i tot, fa un any l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, va revelar que l’Ajuntament tenia 250 informes oberts d’habitatges ocupats. En aquest cas es basava en dades de propietaris, Aigües de Manresa i de la Policia Local.

5.500 pisos buits

De pisos buits n’hi hauria prop de 5.500, segons el cens de Població i Habitatge del 2021 de l’Institut Nacional d’Estadística. Davant aquesta situació el govern va aprovar el febrer un protocol per recuperar pisos buits ajudant petits tenidors a rehabilitar-los i posar-los al mercat, instant als grans propietaris a tenir-ne cura i que estiguin a disposició de la ciutadania, i a ser contundents amb les ocupacions conflictives.

