Vàters de l’Estació d’Autobusos de Manresa: millor no necessitar-los

La situació de deixadesa de l’Estació d’Autobusos de Manresa, amb excrements dels coloms per terra i, en general, amb unes instal·lacions molt desmillorades, arriba a la seva màxima expressió en el cas dels serveis públics. Millor no haver-los de necessitar; tant els dels homes com els de les dones.

En el cas dels serveis per als homes, falta la porta de tres dels quatre vàters que tenen tassa, inclòs l’únic que està adaptat per a persones amb problemes de mobilitat, que té el sostre amb la pintura tota escrostonada. En general, les parets estan plenes de guixades. Malgrat la pèssima imatge que donen, cal admetre que es nota que els netegen amb certa regularitat perquè no estan bruts, tot i que sí molt deixats. A banda dels quatre vàters amb tassa, hi ha dos orinals i dues piques molt deteriorades amb un mirall al davant.

En el cas dels lavabos per a dones, dels tres que hi ha, només se’n pot fer servir un perquè els altres dos estan fora de servei. En els dos hi ha un precinte de l’empresa de transport Sagalés al voltant del marc de la porta i, a més a més, en una hi ha tres cartells amb la llegenda «Disculpe. Baño fuera de servicio». En aquest cas, igual que en el dels homes, no es veuen unes instal·lacions brutes, però sí totalment deixades, amb guixades per tot arreu. Un magnífic anunci de benvinguda a la ciutat per a la gent que hi arribi de fora.

Sense notícies de les millores

Com va explicar aquest diari en una edició anterior, l’estació manresana està pendent d’unes millores que s’hi han de fer fa temps. El febrer del 2022, el Departament de Territori de la Generalitat, que n’és la propietària, va explicar que havia demanat a la concessionària de l’estació, Castellà, empresa del grup Sagalés, un informe sobre les necessitats de manteniment estructural de les instal·lacions per fer-hi obres dins d’un projecte de millora dels corredors, estacions i parades d’autobús que, va assegurar aleshores, ja es trobava en licitació en el marc dels fons europeus Next Generation i que havia de quedar executat abans del 2024.

Segons va poder saber aquest diari, Castellà va fer els deures que se li van demanar, però, a partir d’aquí, no s’ha explicat res més de les millores, i el final del 2024 es va acostant inexorablement.

