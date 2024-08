L’Ajuntament de Manresa busca una alternativa al reg de Puigterrà, espatllat des del 2017

Al parc de Puigterrà de Manresa no hi ha cap instal·lació per regar la gespa perquè el sistema de reg que s’hi va instal·lar el 2016 es va espatllar al cap de mig any. Va suposar una inversió de 28.000 euros i hi havia la previsió de destinar-ne al voltant de 10.000 més per a la telegestió. Veïns del parc s’han queixat que la vegetació del parc es veu molt seca i que hi ha arbres morts. L’Ajuntament ha informat que està buscant una alternativa per regar.

El sistema per aspersió que es va instal·lar el 2016, aprofitant les obres de millora del drenatge del sector nord del parc, era per regar la gespa, però no va durar ni un any perquè, segons ha informat l’Ajuntament, demanat per aquest diari, es va espatllar la bomba de pressió. Remarca, així mateix, que aquesta avaria no ha afectat els arbres perquè es reguen amb un altre sistema: «en els primers tres-quatre anys de vida, amb mànegues amb aigua d’una cisterna i, al cap de tres-quatre anys, que ja tenen les arrels prou desenvolupades i profundes i ja s’espavilen pel seu compte buscant aigua en el nivell freàtic, es deixen de regar».

Les mateixes fonts expliquen que, en aquests moments, els arbres joves de menys de quatre anys que hi ha plantats a Puigterrà es reguen amb cisterna i mànegues, com es fa amb tots. I que, en el cas de la gespa, no es rega per la sequera, que fa més de dos anys que dura.

Quant al sistema de reg, el consistori informa que «s’està treballant per instal·lar un sistema diferent de l’anterior, que no va funcionar. S’estudia un sistema que tingui la pressió necessària per regar el parc sense necessitat d’haver de bombar l’aigua. Quan estigui instal·lat i la sequera ho permeti, es podrà tornar a fer servir per regar els parterres».

Tres arbres morts

Pel que fa a l’arbrat malmès, detalla que «hi ha dos pins blancs i un leylandii morts, que són arbres adults. En el cas dels pins, el més possible és que es tracti d’un tema de sequera ambiental, com està passant a molts boscos del nostre entorn. Pel que fa al leylandii, té un fong de l’arrel que no es pot curar. A banda, l’alzina està perdent fulles per les altes temperatures d’aquests mesos, però, amb les pluges d’aquests darrers dies, ja ha recuperat fulles verdes», remarca.

Subscriu-te per seguir llegint