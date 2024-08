Més de 250 persones de la confraria dels Muridites del Senegal celebren la festa del Xeic Amadou Bamba a Manresa

Des de les vuit del matí fins a la 1 de la matinada. Van ser les hores que més de 250 persones van celebrar, ahir, la festa més important de l’any de la confraria dels muridites, originària del Senegal, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa. Hi havia gent d’arreu del territori català, tot i que la majoria eren residents de les comarques de la regió de la Catalunya central .

Al llarg de la jornada van compartir moments d’espiritualitat durant les oracions i els cants dedicats al seu profeta, el xeic Amadou Bamba. També van fer àpats conjunts que se servien en plates grans per a grups de vuit o deu persones, que anaven servint-se amb les mans. El menú del dinar va ser arròs amb xai. En total, en van encarregar 24 per poder alimentar tothom.

Un dels membres de l’Associació Cultural Touba de Manresa, Mory Dieng, explicava ahir que aquesta festa «és un dia sense violència per agrair a Déu la nostra vida». Confessava que, per a ell, «el sentiment d’aquesta jornada és indescriptible, és un dels dies més importants de tot l’any en el nostre calendari».

Tot l’espai del Museu de l’Aigua i el Tèxtil estava, ahir, decorat amb altars al seu profeta i als seus deixebles. També hi havia globus i motius festius, tant a dins del recinte com a l’espai exterior d’aquest equipament municipal. Segons Dieng, tota la decoració i els preparatius generals de la festa s’intensifiquen les tres setmanes prèvies a l’acte. Assegurava que, tan bon punt s’acaba la festa d’un any, l’endemà ja es posen a treballar per fer la següent.

Subscriu-te per seguir llegint