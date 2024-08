Prèvia de la Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest diumenge?

Manresa es prepara aquest cap de setmana per encetar la festa major, que enguany es concentrarà entre el 28 d'agost i el 2 de setembre. La ciutat viurà aquest diumenge, 25 d'agost, la prèvia de la celebració. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

TALLERS DE XÀLDIGA INFANTIL: FOTOGRAFIA’T AMB LA IMATGERIA INFANTIL

18 h · Plaça Major

Podràs ser tabaló o diabló per un dia i podràs fer-te fotografies amb la imatgeria, comprar tot el que necessitis per preparar-te pel Correfoc i donar la pipa a la Tremenda.

MOSCADA INFANTIL

21 h · Plaça Major

Mostra de foc per a nens i nenes amb mostra de percussió dels Tabalons, espectacle de foc dels Diablons i participació de la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga Taller de Festes. Amb l’actuació de Quands Band Jove.

A continuació,

CORREFOC INFANTIL

Moment en què tothom podrà assaborir l’olor de pólvora.

Recorregut:

pl. Major

c. Cap del Rec

pl. del Carme

c. Pedregar

c. Sabateria

c. Sant Miquel

pl. Major

Organitza: Xàldiga Infantil de Xàldiga Taller de Festes.

Per participar-hi:

- Es recomana que porteu roba i calçat adient: barret, mocador de coll, màniga llarga i pantalons llargs, roba de cotó i taps a les orelles.

- Els pares i les mares es faran responsables de la participació dels seus fills a la festa.

- L’organització adverteix els participants i el públic en general del risc de l’activitat derivat de la utilització de material pirotècnic. Podeu consultar les mesures de seguretat al ban de l’alcalde a www.manresa.cat L’Ajuntament de Manresa facilitarà cartró per protegir els aparadors a tots els comerciants que ho desitgin. Es podran recollir els dies 21, 22 i 23 d’agost de 9 a 14 hores a la Regidoria de Cultura i Llengua de l’Ajuntament de Manresa (Passeig de Pere III, 27-29 baixos).

