La coral del Poble Nou de Manresa amenitza avui, per segona vegada, la missa en directe a La2

El grup musical Església, Música i Cant de la parròquia de Sant Josep del Poble Nou de Manresa tornarà a actuar en directe, aquest diumenge al matí (10.30 h), a la missa que emet La2 de RTVE des dels estudis de TVE-Catalunya. Ja ho va fer el novembre passat i avui diumenge repetirà. El grup fundat fa tres anys per Carles Torras es caracteritza per fugir de l’actitud estàtica que caracteritza la majoria de corals.

Torras fa notar que «partim de la llibertat de moviments i d’una manera de fer gens ortodoxa». En cada cançó intervenen diversos solistes, duets i altres formacions «per donar-li un aire molt diferent, amb total llibertat i aprofitant al màxim les característiques de cada component». Destaca que «he format un grup on, a qui agrada cantar, tingui un material per fer-ho i una gent per acompanyar-lo».

La coral la formen una seixantena de persones de totes les edats, si bé a la missa d’avui seran menys per qüestions del directe. Els més grans tenen 72 anys i, els més petits, entre 7 i 10. «Procuro treure de cada persona el seu estil musical». Quant als instruments, compten amb piano, violí, saxo, flautes, guitarres, ukulele i bateria elèctrica.

Torras remarca que «la nostra música és natural, informal. Arriba de seguida per la seva senzillesa. L’estil propi que tenim ens va obrir la possibilitat de poder tornar a cantar en directe aquesta missa».

Un estil diferent

El repertori «és modern, rítmic, pop, rocker. Cançons que donen alegria, pau, ganes de moure’t i, sobretot, defujo les cançons que, tristament, crec que allunyen els cors de les persones que, avui dia, demanen una Església nova, dinàmica, i, sobretot, sincera». Afirma que «nosaltres portem aquests valors».

D’ençà del seu naixement, el grup acosta un repertori amb balades, country, pop i rock a residències d’avis. Per altra banda, cada segona quinzena de maig munten una missa per la pau, a més a més de compartir sopars i dinars, entre d’altres. Torras agraeix la bona acollida de la parròquia de Sant Josep, i del seu rector, mossèn Joan Prat, que «ens han facilitat les coses per disposar d’uns meravellosos locals a sota mateix de l’església».

Subscriu-te per seguir llegint