Els infants prenen la plaça en l’arrencada de la Festa Major

La fascinació del foc i el somriure de genuïna satisfacció dels infants ha alimentat aquesta tarda i entrada la nit la sortida de la Festa Major, un punt d’arrencada concorregut i amb protagonisme per als més petits. No només perquè les tres primeres activitats de la celebració estaven pensades per a ells -tallers, Moscada i Correfoc- sinó també per l’edat de molts dels participants que han fet giravoltar maces i han repicat els tabals. Com ha anunciat la veu de la megafonia, «Salut, foc i bon inici de festa!».

La plaça Major bullia d’ambient des de les sis de la tarda, hora pautada per a l’inici de dos tallers impartits per Xàldiga que han generat cua a l’entrada. D’una banda, els aspirants a vestir-se amb el vermell i negre dels diablons per treure foc pels queixals metàl·lics de les maces. «No hi ha una edat límit, per dalt els que ja són una mica grans no et venen perquè ja veuen que això no fa per ells, i per baix ... mentre puguin caminar ...», explicava un dels monitors de l’activitat.

L’altre focus d’atenció era el taller de tabalons, on els més espavilats escoltaven atentament el ritme de la banda i intentaven seguir-lo, mentre que la resta obrien els ulls amb la tendra estupefacció de qui sent un espetec de percussió per primer cop. Els pares i les mares no es perdien l’escena enregistrant-la amb els mòbils.

En un altre punt de la plaça, els més petits deixaven la pipa lligada al coll de la Tremenda, una de les bèsties de la imatgeria local, i s’hi feien fotografies, tret d’un nadó que va arrencar a plorar, espantat, quan la mare el va alçar fins a l’alçada de les dues testes de l’animal. Una estampa més per recordar.

La foscor precedeix el foc

Com és preceptiu, la negra nit ha estat el decorat adequat perquè el foc irrompés a la plaça. Després dels tallers, tocades ja les vuit del vespre, l’organització ha creat, diligentment, un perímetre perquè a les 9 comencés una nova edició de la Moscada infantil, amb la participació de la imatgeria de la secció infantil de Xàldiga Taller de Festes. La Traqueta, que ja havia voltat per la plaça, i el Bou han escampat el foc juntament amb la Tremenda, arrencant de la concurrència uns merescuts aplaudiments.

L’equip de joves que liderava l’organització ha sabut dur a terme amb mà destra el ritme de la vetllada. «Som entre seixanta i setanta», explicava una de les integrants de la colla, on hi ha tabalons de fins a 6 anys i diablons de 9. No tots, és clar, però fer planter no és mai sobrer. La Diablessa i el Ceptrot han oficiat de mestres de cerimònies i han escalfat un ambient que s’estava caldejant -en el bon sentit de la paraula- des de tres hores ben bones.

Sobre l’escenari davant dels porxos de l’Ajuntament, la Quans Bands Jove, que ha tocat les músiques del Correfoc disponibles, com s'ha advertir des de la megafonia, a Spotify. Llums apagades i, al cap d’uns instants, el foc s'ha tornat a fer l’amo i senyor de la nit manresana en un correfoc infantil que ha transitat pels carrers propers a la plaça Major.