Torna el toc d’inici per primer cop després de la covid a la Festa Major de Manresa

En aquesta edició de la Festa Major de Manresa es recuperà una tradició que no es feia des de les restriccions que va portar la pandèmia de la covid: el toc d’inici. Es tracta d’una cercavila que es farà dimarts als volts de les nou del vespre per dur els gegants des del carrer Caritat fins a la plaça Major.

Un dels integrants del grup de geganters de la capital del Bages, Jordi Rochés, explica que «ja que havíem de portar els gegants igualment a la plaça Major perquè estiguin exposats des de dimecres a primera hora, vam pensar que seria una bona idea recuperar aquesta tradició de fer-ho amb la cercavila i que tothom qui ho vulgui, pugui acompanyar-nos».

És un acte fora de programa perquè, oficialment, la festa major comença el dimecres a partir de les set de la tarda amb el Tap’Antic, tot i que avui també s’han celebrat l’inici de les activitats infantils amb la moscada i el correfoc.

L’Hereu en compleix 50

La figura festiva de l’Hereu compleix 50 anys enguany i ho celebrarà amb un ball en solitari acompanyat de l’Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages. Es tracta d’un ball del gegant manresà que es reserva per a ocasions tan especials com aquesta i que, per tant, s’ha fet molt poques vegades, segons explica Rochés, que fa una dècada que està vinculat al món dels geganters, des que tenia només sis anys.

La dansa de l’Hereu es farà el diumenge 1 de setembre, a partir de 2/4 d’1 del migdia, a la plaça Major, després del seguici de la festa major, que, com és habitual, farà el seu recorregut des de la basílica de la Seu fins a la plaça de l’ajuntament, l’epicentre dels actes en què hi ha figures de la imatgeria involucrades.

La figura gegantera de l’Hereu tornarà a lluir per a l’ocasió la vestimenta que va estrenar aquest any per la Festa de la Llum, fets especialment per celebrar el mig segle del gegant.

A banda d’aquesta dansa tan exclusiva, a la ballada de la imatgeria hi participaran els Cavallets de Manresa, Nans, Gegantons, Pubilla, Gegant i Geganta, Lleó i Àliga de Manresa, com és habitual.

S’avança la diada castellera

Una altra novetat de la Festa Major de Manresa que no consta al programa festiu és que la diada castellera de diumenge, 1 de setembre, al migdia, a la Plana de l’Om, començarà mitja hora abans del previst; en lloc de les 12 del migdia, començarà a 2/4 de 12 per intentar esquivar una mica la calorada. A banda de la colla amfitriona, els Tirallongues de Manresa, hi actuaran els Castellers de Terrassa i els Castellers de Barcelona.