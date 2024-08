L’Anònima quan encara no tenia aquest nom

Com vam explicar en el capítol anterior, l’electricitat per a l’enllumenat públic i per a ús particular va propiciar la creació d’un dels equipaments que van caracteritzar la Manresa del segle XIX .

La Societat Enllumenat Elèctric de Manresa, propietat dels socis Gallifa, Vila i Ferrer, va edificar una central tèrmica al carrer de Llussà, obra de l’arquitecte municipal Ignasi Oms i Ponsa.

La façana destaca per l’ús total del maó i les portes i finestrals amb arcs de mig punt o arc pla, segons els pisos. Al mig, hi ha un arc central amb la porta de planxa i barrots de ferro, i uns barrots superiors disposats radialment que envolten la data de 1894, coronat per una torre de major altura. Un altre element destacable és la xemeneia situada a l’interior del recinte. Construïda amb maó i reforçada amb cèrcols metàl·lics, està coronada per una espècie de barret.

Xemeneia de la infraestructura / Arxiu Forces Hidroelèctriques del Segre

En els seus orígens, l’edifici fou ocupat per la Societat Enllumenat Elèctric de Manresa, que va destinar les naus a fàbrica tèxtil i a producció d’electricitat amb carbó. Per generar electricitat, es va instal·lar una gran màquina de vapor de 200 cavalls, que feia moure les turbines de la sala de màquines, i els generadors, de corrent continu, que subministraven l’energia a la ciutat. Posteriorment, va ser ampliada fins a 1000 kW.

El corrent produït era rebut en un quadre general de distribució amb dues xarxes que facilitaven l’enllumenat: una línia fins a mitjanit i una altra per als llums que eren encesos fins que es feia clar.

L’electricitat es produïa mitjançant una central tèrmica instal·lada en aquest indret que estava formada per una màquina de vapor, la qual, per mitjà d’un gran volant estriat, transmetia l’energia per cinc cables gruixuts. Cada dinamo desenvolupava una potència de 44.000 W treballant a 110 V. Dues xarxes de distribució superposades facilitaven l’enllumenat elèctric amb un servei permanent fins a la matinada i un altre fins a les onze de la nit.

De Manresa a Cadis

El gener de 1894 van començar els treballs per a la instal·lació de l’enllumenat elèctric als terrenys del Buen Retiro. Al cap de poc, va arribar una màquina de vapor, es va muntar la resta de la maquinària i es van començar a fer proves de funcionament. Cal dir que, al cap de cinquanta anys, el 1944, el grup turbina-generador i les dues darreres calderes es van vendre a una fàbrica de San Fernando, a Cadis, i la central tèrmica del carrer Llussà va deixar de funcionar.

El 1894 també es va començar a instal·lar la xarxa per a l’enllumenat públic. «Han comenzado ya los trabajos para la instalacion del alumbrado público por electricidad. Actualmente se ocupan los operarios en la colocación de postes en los tejados de las cases, con el objeto de tender el cable conductor del fluido», va publicar el diari La Verdad, el març de l’any 1894.

Com dèiem en l’article anterior, el 31 de març de 1894, l’Ajuntament va rescindir el contracte amb la companyia de gas de l’enllumenat públic i, al dia següent, va començar la il·luminació dels principals carrers de Manresa amb un nou sistema, l’electricitat, que va ser molt valorat.

«Diumenge al vespre s’inaugurà l’alumbrat elèctric, en tots el carrers de la ciutat, per medi de llums incandescents de potencia de 16 bugies (...) se nota en l’electricitat, major claror, perquè la llum es més viva i al mateix temps no’s notan les sombres que projectaven las armatostas dels fanals de gas» (5 d’abril de 1894, Setmanari Català).

Així mateix, l’electricitat va arribar a un bon nombre d’habitatges particulars, de botigues i de tallers: «Ahir comensá la col·locació de la línia destinada al alumbrat electrich dels particulars, posantse los fils conductors en las fatxades de las cases à l’alsada dels segons pisos, y no per sobre las teulades y terrats, per ahon passan los del alumbrat publich» (15 de juliol de 1894, Setmanari Català).

El grup Gallifa, Vila i Ferrer va construir la central hidroelèctrica de les Marcetes el 1906 a Roca Tinyosa»

Després de la festa major del 1896, la companyia va establir l’enllumenat públic en alguns carrers de la ciutat mitjançant bombetes de 16 W. Al passeig de Pere III, l’eix d’esplai per excel·lència, n’hi foren instal·lades unes quantes amb la condició que només cremarien els diumenges i festes importants. Paral·lelament, un bon nombre de botigues van començar a instal·lar electricitat en els seus establiments.

La necessitat de tenir més energia elèctrica per satisfer les demandes de la ciutat va fer que la companyia decidís construir la central de Viladordis o de les Hortes, al final del segle XIX. Era una central hidràulica que recollia l’aigua de la Sèquia sobrera del regadiu de Viladordis, la conduïa per un petit canal i la feia caure sobre una roda Pelton que movia una dinamo que produïa corrent continu. Però, les demandes d’energia elèctrica de la ciutat, tant per a la llum com per accionar maquinària, van anar augmentant i això va fer que el grup Gallifa, Vila i Ferrer construís el 1906 la central hidroelèctrica de les Marcetes, en l’indret anomenat Roca Tinyosa, amb un grup que produïa 810 kW i més endavant la central hidroelèctrica de Boades.

El pas a l’Anònima

El 1910 el grup Gallifa, Vila i Ferrer va dissoldre’s i fou creada la Companyia Anònima Manresana d’Electricitat (CAME), coneguda com l’Anònima que, juntament amb altres petites companyies distribuïdores d’electricitat, van constituir Forces Hidroelèctriques del Segre el 1965.

