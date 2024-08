Un camió de transport perd part de la càrrega a la BV-1225, a Manresa

Un camió que transportava electrodomèstics ha perdut part de la seva càrrega quan passava per la carretera Bv-1225, a l'altura de Manresa, aquest matí. Com han detallat fonts de Bombers de la Generalitat, el vehicle carregava una sèrie de gàbies amb deixalles d'electrodomèstics i hauria perdut una d'elles al punt quilomètric 4,7 de la mateixa via.

L'alerta s'ha donat cap a les 8.10 h d'aquest matí i, segons ha explicat la mateixa font, l'incident no ha causat cap ferit.