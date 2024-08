La Manresa Desconeguda torna a esgotar places gairebé 'abans' de començar les inscripcions

Ja s'ha convertit en un clàssic de la Festa Major de Manresa que el dia que comencen les inscripcions per a les Visites a la Manresa Desconeguda, enguany protagonitzades per la Séquia i per l'Escorxador, s'acabin al cap de poc d'obrir-se amb les places disponibles esgotades. Avui dilluns ha tornat a passar.

Segons ha pogut saber Regió7, tant les reserves en línia com les presencials s'han esgotat al cap de poc temps d'iniciar les inscripcions.Tot seguit, el que s'ha fet ha estat apuntar la gent que ha quedat fora amb la idea de poder-la encabir tota.

250 dijous i 300 divendres

Des de les 10 del matí, quan s'han obert, fins a 2/4 de 12 del migdia, segons informació de l'Ajuntament, s’han esgotat totes les entrades que s’han posat a la venda presencialment, a l'Oficina de Turisme, i en línia, que eren: 250 places per al dijous 29 a l'entorn de Can Font, i 300 per al divendres 30 a l'Escorxador. Hi ha unes 70 persones que han trucat o que han passat per l'oficina que estan en llista d'espera. La idea, han fet saber les fonts del consistori, és obrir algun grup nou perquè tothom qui està en llista d'espera pugui participar en les visites.

Les visites d'aquesta festa

Enguany, les Visites a la Manresa Desconeguda es faran dijous i divendres. El dijous 29 d’agost, sota el títol “Usos històrics i actuals de l’aigua de la Sèquia: agrícoles, industrials i domèstics”, es farà un recorregut guiat pel ramal de la Sèquia de Can Font, amb visita al Centre de l’Aigua, als Dipòsits Nous, a la Fàbrica de les Puntes i a la planta potabilitzadora d’Aigües de Manresa. Les visites es faran entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre.

L’endemà, les Visites a la Manresa Desconeguda es traslladaran a l’antic Escorxador, a la plaça Bages. Amb el títol “De l’Escorxador de les mesures higienistes a una universitat d’excel·lència”, es farà una visita guiada als antics edificis de l’Escorxador, ara restaurats i que formen part del campus universitari de Manresa. L’espai, inaugurat el 1908, va suposar una autèntica revolució en les condicions sanitàries per al sacrifici d’animals. Durant el recorregut es veurà com els edificis de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa s’ha reconvertit en aules de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC) i en la biblioteca del Campus Universitari de Manresa. També es visitarà el LAB 0-6, que és un laboratori de ciència per a infants i el CISARC, Centre d’Innovació en Simulació, d’UManresa.