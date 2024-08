Tall de trànsit al carrer Tortonyes aquest dimecres: quines afectacions hi haurà?

Amb motiu de la instal·lació d’una autogrua per al muntatge d’una grua torre per a unes obres al carrer de la Font del Gat, a la cantonada amb el carrer de les Tortonyes, el dimecres 28 d’agost, hi haurà talls de trànsit, segons l'Ajuntament de Manresa. Entre les 8 del matí i les 5 de la tarda, es prohibirà la circulació de vehicles del carrer de les Tortonyes, entre el carrer de la Font del Gat i el carrer d’Amat i Piniella.