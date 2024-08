Descobreix les 25 tapes del Tap'Antic de Manresa i els establiments que hi participen

El Tap'Antic s'ha convertit en una de les activitats més exitoses de la Festa Major de Manresa. El dia 28 d'agost a les 19 hores començarà la festa gastronòmica del Barri Antic. En aquesta edició hi participen un total de 25 bars i restaurants que oferiran una tapa diferent cadascun, dos més que l'any passat. Per 4 euros podràs gaudir d'un platet acompanyat d'una beguda. A continuació et mostrem el llistat sencer de tapes:

A L'OMBRA (C. de Sant Miquel, 33): Patata rostida farcida de pop a la gallega.

Patata rostida farcida de pop a la gallega d'A l'Ombra / Ajuntament de Manresa

ALZINA (Plaça Gispert, 3): Tuna Melt - Formatge, ceba, tonyina, maionesa, mel i pebre.

Tuna Melt de l'Alzina / Ajuntament de Manresa

ATIQ (C. de Santa Llúcia, 4): Taco de costella a la baixa temperatura.

Taco de costella a la baixa temperatura. / Ajuntament de Manresa

LA TERRASSA DELS CARLINS (C. Pedregar, 3): Bunyol de bacallà amb salsa de piquillos i allioli.

Creació de la Terrassa dels Carlins / Ajuntament de Manresa

DO UT DES (Pl. Major,19): Mini burguer de vedella, ceba caramel·litzada i formatge de cabra. Vegetarians: Formatge de vaca amb salsa de nabius i fruits del bosc.

La tapa del Do Ut Des per al Tap'antic 2024 / Ajuntament de Manresa

EL GARITU (Pl. Infants, 16): Brioix de “pulled pork” amb ceba envinagrada.

El Garitu oferirà aquest plat durant el Tap'Antic 2024 / Ajuntament de Manresa

EL GRANER (C. Sobrerroca, 14): Panet de truita de patata, ceba i tòfona amb mostassa de mel.

La proposta del Graner per al Tap'Antic 2024 / Ajuntament de Manresa

EL GOLUT (Pl. del Carme, 2): Taco “cochinita pibill” amb ceba envinagrada (Opció sense gluten).

Taco “cochinita pibill” amb ceba envinagrada d'el Golut / Ajuntament de Manresa

HOR (C. dels Infants, 7): Taco de pollastre amb gambes.

Taco de pollastre amb gambes de l'Hor / Ajuntament de Manresa

L’ANIMA (C.de Sant Miquel, 24): Pa de coca cruixent amb formatge cremós i encenalls de pernil ibèric.

Pa de coca cruixent amb formatge cremós i encenalls de pernil ibèric de l'Ànima / Ajuntament de Manresa

L’ENGLANTINA (C. del Born, 1): Crep salada de bacó i formatge o bé crep dolça de Nutella.

Les creps de l'Englantina per al Tap'Antic / Ajuntament de Manresa



LA CASA DELS PERNILS (Baixada de la Seu, 6): El clàssic.

El clàssic de La Casa dels Pernils / Ajuntament de Manresa

LA MONTSERRATINA (Muralla del Carme, 11): Caneló de carn arrebossat amb melmelada de tomàquet i formatge parmesà.

La proposta de la Montserratina / Ajuntament de Manresa

LA SANTA BRASA (C. dels Arcs de Santa Llúcia, 14): Cabdell a la brasa amb ensaladilla i tàrtar de vieira cítric amb oli de brasa.

La Santa Brasa oferirà aquesta tapa aquest dimecres al vespre / Ajuntament de Manresa

LAIDA RESTAURANT (C. Sabateria, 4): Risotto de ceps.

Risotto de ceps de Laida / Ajuntament de Manresa

LAS VEGAS (C. del Born, 28): Barqueta de bacallà a la manresana.

La barqueta de bacallà a la manresana del restaurant Las Vegas / Ajuntament de Manresa

9 CARACAS (C. de les Piques, 17): Pinxo de takoyaki.

El pinxo de 9 Caraques / Ajuntament de Manresa

9 JUTJAT (C. Arbonés, 26): Canapè de carpaccio de vedella amb salsa tàrtara.

El canapè del 9 Jutjat / Ajuntament de Manresa

ORYZA RESTAURANT (C. del Carme, 24): Fideuà de peix i verdures.

La fideuà de l'ORyza / Ajuntament de Manresa

PARDAL (C. de Vilanova, 28): Marinat de carn a la cervesa i saltejat de xampinyó.

El marinat de carn a la cervesa i saltejat de xampinyó del Pardal / Ajuntament de Manresa

PORTA FERRO (C. de Sant Miquel, 2): Bombó cruixent amb salsa de bolets o bé pop amb parmentier de patates.

El bombó cruixent del Porta Ferro / Ajuntament de Manresa

El pop amb parmentier de patates del Porta Ferro / Ajuntament de Manresa

TONI’S (Plaça Major, 16): Marineres murcianes.

Marineres murcianes del Toni's / Ajuntament de Manresa

VERMELL (C. de les Piques, 3): La Bomba del Vermell - bomba de botifarra esparracada allioli suau i salsa brava.

La bomba del Vermell / Ajuntament de Manresa

VERMUTERIA SANTA RITA (C. del Cap del Rec, 20): Fritura de mar de l’Agustí Peixater - seitó, calamar i gambeta.

Fritura de mar de l’Agustí Peixater de la Vermuteria Santa Rita / Ajuntament de Manresa

VOCI (Pl. de St. Ignasi Malalt, 1): Mini hot dog negre de pastrami fumat a casa, maionesa de Sriracha i envinagrats.

El mini hot dog del Voci / Ajuntament de Manresa

Pots consultar tot el programa d'actes de la Festa Major en aquest enllaç.