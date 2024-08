Els geganters de Manresa salden l’últim deute de la covid amb el «Toc d’inici»

Els gegants de Manresa i la imatgeria de la ciutat com el Lleó i l’Àliga, dormiran a partir d’ara, i fins diumenge, al vestíbul de l’edifici principal de l’Ajuntament de Manresa, a la plaça Major.

Aquest dimarts al vespre els Geganters de Manresa han recuperat el costum de dur en cercavila la imatgeria des de la seva seu de Casa Caritat fins a l’edifici de l’Ajuntament. És el que s’anomena Toc d’Inici, acte que es va de deixar de fer a causa de la pandèmia. Ara, quatre anys després, s'ha liquidat el deute i s'ha recuperat la tradició amb la voluntat que tothom qui volgués acompanyés els gegants. L’activitat no era al programa d’actes oficial de la festivitat.

Cap a l’Ajuntament

Poc després de les 8 del vespre la imatgeria, s'ha pal plantat a les portes de Casa Caritat. Hi ha hagut un breu assaig per agafar forces i a continuació, acompanyats de grallers i de la gent que els ha anat a veure i rebre, han enfilat camí cap a la plaça Major.

L'Àliga de Manresa sortint de Casa Caritat per anar a l'Ajuntament, aquest dimarts al vespre / JORDI BIEL

La cercavila l’obrien els nans seguits dels gegantons, l’Hereu i la Pubilla, el Rei i la Reina, el Lleó i finalment l’Àliga de la ciutat.

La imatgeria de la ciutat és un dels principals protagonistes de la Festa Major de Manresa. Fa uns dies van passar fins i tot per la perruqueria per empolainar-se de cara a la celebració. Defet,t els Geganters de Manresa tornaran a sortir al carrer aquest dimecres al vespre a la plaça Major per prendre part en un assaig a la fresca. En aquesta ocasió compartiran espai amb una altra de les activitats prèvia a la festa major com és el Tap’Antic.

Més gegants

«Miragegants» és la proposta dels Geganters per demà a partir de les 6 de la tarda. Són tallers infantils relacionats amb el món geganter que es duran a terme a Casa Caritat. L’endemà divendres hi haurà el «Gegantnit», la cercavila nocturna que sortirà de la Ben Plantada, al Passeig. Hi participaran Gatzara Fot-li Foc, els Joves Geganters de Manresa i els Geganters del Poble Nou.

Ja dissabte, hi haurà el tradicional lliurament dels rams que la geganta, la pubilla i la gegantona lluiran durant tota la Festa major. Serà a 1/4 de 6 de la tarda al vestíbul de l’Ajuntament, just abans de començar la cercavila pel centre. En aquesta ocasió els gegants de Manresa i el Poble Nou estaran acompanyats pels de Sallent, que és la colla convidada d’enguany.

Ja diumenge la imatgeria es vestirà de gala per fer la ballada a la plaça Major al migdia. L’Hereu, que celebra 50 anys, ho farà acompanyat de dansaires de l’Esbart Manresà i amb el vestit que va estrenar per la Llum. n