L'Ajuntament de Manresa insta a l'acord per evitar la vaga d'escombraries a partir de dijous

L’Ajuntament de Manresa recorda la ciutadania la possible vaga, de la qual ja va informar aquest diari, que el comitè d’empresa de FCC Medi Ambient SA, empresa que presta el Servei de Residus i Neteja a la ciutat, ha convocat a partir d’aquest dijous, 29 d'agost, en plena festa major, amb motiu de la negociació del nou conveni laboral entre totes dues parts, que s’està duent a terme amb la mediació del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Davant d’aquesta situació, el govern manresà ha expressat la seva preocupació per una situació que pot afectar de ple el dia a dia de la població. En aquest sentit, confia en el fet que es pugui arribar a un acord abans que arrenqui el gros de la festa major i anima les parts a seguir-hi treballant perquè sigui possible, alhora que valora positivament l’esforç que empresa i sindicats estan fent per aconseguir-ho.

Serveis mínims

Segons ha anunciat el comitè d’empresa, la vaga s’iniciaria aquest dijous 29 d’agost a les 00.00 hores i tindrà un caràcter indefinit. L’Ajuntament de Manresa està en contacte permanent amb el Departament d’Empresa i Treball, que haurà de decretar els serveis mínims després d’estudiar les propostes que li ha fet arribar l’empresa, el comitè d’empresa i l’Ajuntament de Manresa.

L’Ajuntament garanteix que mantindrà la població informada en tot moment. En cas que finalment hi hagi vaga, demana la màxima col·laboració de la ciutadania per tal de minimitzar les afectacions.