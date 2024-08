El tancament del Clarel deixa més orfe el carrer Sobrerroca de Manresa

Uns grans rètols a l’aparador de la botiga que la cadena Clarel té al carrer Sobrerroca de Manresa anuncia una liquidació total dels seus productes amb descomptes del 30% en tots ells. El motiu és que el pròxim 14 de setembre és previst que abaixi persianes. S’afegirà als altres comerços del cèntric carrer que, com un degoteig, han anat tancat les seves portes.

El Sobreroca quedarà una mica més buit, fet que l’Associació de Comerciants de Sobreroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants lamenta. Al mateix temps ha expressat la seva voluntat de continuar oferint servei al rovell de l’ou de Manresa. «No podem pas deixar-ho estar», han assegurat.

Deu comerços tancats

Entre la plaça Major i el carrer Joc de la Pilota, al Sobreroca hi ha actualment 26 locals comercials. D’aquests, nou estant tancats. Seran deu quan s’hi afegeixi el Clarel. Entre els que hi ha tancats hi ha un forn de pa on fa anys que hi ha un rètol que indica que es lloga; l’antiga llibreria Sobrerroca; la granja El Suís o l’estanc del carrer. RRecentment,va tancar per jubilació i manca de relleu la històrica joiera Lladó, que va obrir al Sobrerroca el 1944.

Es dona el cas, però, que al Sobreroca s’hi pot trobar força de tot. Hi ha una botiga d’articles per la llar, barberies i perruqueries, teixits, electricitat i electrodomèstics, bars, un supermercat o la farmàcia que dona ja cap a la placeta dels Drets.

L'informe dels comerciants

L’Associació de Comerciants del Sobreroca, plaça Major, Sant Miquel i voltants elabora cada semestre un informe sobre la situació comercial de tota aquesta zona del Centre Històric. A més a més del Sobrerroca també tenen en compte la realitat comercial del Cap del Rec, plaça Major, Baixada del Pòpul, carrer del Carme, plaça Infants, Sant Miquel, Beates, carrer Sabateria, Sant Pere, Joc de la Pilota, carrer Serarols i la placeta dels Drets.

L’últim recompte, del maig passat, va donar el pitjor resultat des que fa 12 anys van començar a fer l’estudi. Dels 155 locals comercials que engloba l’associació, 87 estaven oberts i 68 tancats. Això significa que un 44% dels establiments comercials no tenien cap activitat quan, el 2012, eren el 26%. Un tancament més no els sorprèn, afirmen membres de l’associació. Però això no significa que «ens resignem», asseguren. «Els números són irrefutables, però no podem parar». Per això els botiguers organitzen diverses activitats al llarg de l’any com les festes de Sant Ignasi.

Afirmen, però, que l’Ajuntament hauria d’apostar més fort i d’una forma més contundent pel Centre Històric, tot i que ha arribat un punt que «l’Ajuntament sol no podrà». Recorden, així mateix, que velles reivindicacions de fa anys com el bus urbà pel mateix Centre Històric o la demanda de més aparcament a l’entorn no s’han atès en tot aquest temps.

L’Associació de Comerciants té l’esperança que el buit que deixi Clarel es pugui omplir de seguida. Abans hi havia la botiga de queviures Rosell. Quan la va deixar va fer reformes, amb la qual cosa «si vingués algú no hauria de fer obres». En canvi, hi ha locals tancats «fa més de 10 anys on caldria fer una rehabilitació a fons, i sense ajudes no obriran mai més».

Subscriu-te per seguir llegint