La Terrasseta de l'Alternativa es torna a omplir de festa, tradició i reivindicació

Un taller de moviment on una desena de parelles es van deixar portar per la música i per les indicacions de Marta Rabaneda, i una xerrada sobre De qui són els carrers, amb els antropòlegs Manuel Delgado i José Mansilla, conduïda per Gemma Tomàs, van protagonitzar, ahir a la tarda i vespre, els actes de la Festa Major Alternativa, que, fins dimecres, tenen la Terrasseta de la plaça de la Música com a escenari principal. A la nit hi havia previst concert amb OKDW i DJ Curlis.

L’arrencada de la 33a edició de la FMA que, com cada any, combina els actes lúdics i festius amb altres lligats a la cultura popular i la reivindicació, va incloure, el cap de setmana, cercatasques amb passejada dels gegants Fadulla i Bisbe Sacosta, balls folk, mostra castellera i una xerrada sobre Palestina i l’empresa israeliana ICL.

Avui, dimarts, hi ha ball de la geganta Fadulla i ball de revolta, monòlegs amb Àlex Vila i Norbert Palazon, concert acústic de Laura Munyoz i Xevi Serra, i DJ Gufi. La jornada de demà dimecres inclourà batalla de colles al parc de la Seu al matí i, a partir de les 6 de la tarda, a la Terrasseta, FMA per als petits amb jocs i animació. Al vespre, sopar de colles, bingo musical i PD Punxaire.

Dijous, hi ha la manifestació per defensar la continuïtat de la cultura popular al carrer, lligada a la petició de veïns de cal Jorba perquè l’Alternativa no es faci més a Puigmercadal. De moment, enguany no se’n mourà. La manifestació sortirà a les 7 de la Ben Plantada amb el lema Per una Manresa viva!

