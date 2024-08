El veïnat es queixa dels constants incidents al carrer de Santa Llúcia de Manresa

Veïns que resideixen al carrer de Santa Llúcia i rodalia, dins del nucli antic de la capital del Bages, es queixen dels constants incidents que tenen lloc en aquesta zona de la ciutat. Els veïns consultats per aquest diari destaquen que els problemes d’incivisme, la presència de bevedors als carrers, persones que venen drogues «sense amagar-se» i baralles els transmeten una sensació d’inseguretat i els hi dificulten la convivència, a banda que els donen «una molt mala imatge». A més, asseguren que és una problemàtica que s’ha anat agreujant amb el pas dels anys.

«El panorama amb què et trobes quan surts al carrer és molt desagradable, fa por i dona mala imatge», relata una veïna que viu al carrer de Santa Llúcia des de l’any 2000 que prefereix mantenir en privat la seva identitat. «Estem en ple centre de la ciutat, a tocar de la Seu, del carrer del Balç, del Museu del Barroc i, així i tot, es fa evident que hi ha molta delinqüència», remarca.

Com va comentar a Regió7, «habitualment em trobo amb persones que trafiquen amb droga a plena llum del dia, sense amagar-se». De fet, assegura que quan surt al carrer amb la seva neboda sol evitar passar pel carrer; sempre intenten sortir per la plaça Immaculada «i cap amunt».

La presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Vell de Manresa, que viu a la rodalia d’aquest punt de la ciutat, Anna Martínez, també coincideix a dir que els incidents i conflictes «són un constant al carrer Santa Llúcia», fet que provoca que la presència d’agents de la Policia Local i Mossos d’Esquadra també sigui constant. A més, destaca que un dels majors problemes a la zona és el tràfic de drogues. De fet, a mitjans d’aquest mes de juliol s’hi va fer un ampli dispositiu per detenir un home per aquest mateix delicte.

Martínez assegura que aquest escenari, sumat a la presència recurrent de bevedors per la plaça Sant Domènec i en altres punts del centre històric, genera una certa «sensació d’inseguretat entre els veïns i personal que treballa en comerços de la zona», com li fan arribar durant les reunions de l’associació.

Per combatre aquesta problemàtica, assegura que tant l’Ajuntament de Manresa com Serveis Socials haurien «d’actuar i dedicar-hi tots els seus recursos» per tal de «millorar la situació». «Que vinguin cinc patrulles de policia cada cop que hi ha un incident i no detinguin a ningú, està clar que no funciona», com va sentenciar.

Un augment amb els anys

La veïna que es reserva la seva identitat explica que quan se’n va anar a viure al carrer de Santa Llúcia, ara fa 24 anys, «ja hi havia aquesta mena de problemes», encara que assegura que eren més a petita escala. Durant els darrers anys ha notat com el nombre d’incidents que hi tenen lloc «s’ha multiplicat», una tendència que ha anat acompanyada també de «l’augment d’ocupes en diferents pisos del carrer».

La presidenta de l’Associació de Veïns, Anna Martínez, també té la percepció que durant els últims anys hi ha hagut un augment d’incidents al carrer. «Amb el pas dels anys la gent que vivia en aquest carrer s’ha anat instal·lant en altres punts de la ciutat i ara han vingut un parell o tres grups de joves que els estan ocupant, que són els mateixos que solen causar conflictes».

Un policia a l’Street View

Un altre veí d’aquest punt de la ciutat ha traslladat a aquest diari que, fins i tot, utilitzant l’Street View, una eina de Google a través de la qual es pot transitar digitalment per indrets d’arreu del món, si es busca el carrer de Santa Llúcia de Manresa hi apareix un agent de la Policia Local del municipi al costat de tres joves. Aquestes imatges, tal com consta a la mateixa pàgina web, van ser enregistrades durant el juny d’aquest any, és a dir, ara fa dos mesos.