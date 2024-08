Un acord 'in extremis' permet desconvocar la vaga de la neteja a Manresa

Un acord d'última hora permetrà evitar la vaga d'escombraries prevista a Manresa a partir d'aquest dijous, dia 29 d'agost. Representants del comitè d’empresa i de FCC Medi Ambient han arribat a un acord per desconvocar l'aturada indefinida, que havia de coincidir amb l'inici del gros de la festa major, segons ha confirmat a Regió7 el comitè de neteja de CCOO. Els detalls de l'acord encara no han transcendit.

La vaga s'ha frenat 'in extremis' després d'una setmana d'intenses negociacions. La d'aquest dimecres ha estat la tercera trobada en menys de deu dies. Segons ha pogut saber Regió7, representants del comitè d’empresa i de FCC Medi Ambient s'han reunit al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat a partir de 2/4 de 10 del matí i, passades les 4 de la tarda, ha pogut confirmar que hi havia entesa. A hores d'ara s'estaria redactant l'acord entre les dues parts.

Aquest diari ha contactat al llarg del dia d'avui amb l'empresa, FCC Medi Ambient, que, de moment, ha preferit no manifestar-se amb la voluntat, ha expressat, de no interferir en les negociacions.

Que s'hagi pogut saber, la primera reunió entre les dues parts es va produir el 20 d'agost passat a Barcelona, i van tornar a tenir una trobada aquest dilluns. En aquest darrer cas, la reunió també va començar a quarts de 10 del matí i no va acabar fins a mitja la tarda. En aquesta ocasió es van poder aproximar algunes posicions, però no hi va haver cap acord que, segons els treballadors, fos suficient per anul·lar la convocatòria de vaga. El personal de la neteja de Manresa supera el centenar de persones.

Justament ahir, l'Ajuntament de Manresa va instar les dues parts a arribar a un acord per evitar l'aturada.