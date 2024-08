L’alternativa a Junqueras dins d’ERC es va reunir a Manresa per organitzar-se

Manresa va ser la seu, aquest dilluns, d’una trobada de mig centenar de membres d’ERC. Es tracta d'un grup alternatiu a la candidatura d’Oriol Junqueras que considera que «cal començar un nou cicle al país i també al partit», i que vol crear una candidatura en el proper congrés d’ERC. Si no s’acaba avançant com demana un sector del partit, aquest congrés és previst que se celebri el pròxim 30 de novembre. La seva intenció és presentar-se públicament «els pròxims dies».

L’objectiu del grup reunit a Manresa, han manifestat a Regio7 les seves fonts, és renovar el partit republicà. La trobada va durar quatre hores i, entre els assistents del territori que hi van participar hi va ser l’alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy.

Segons ha pogut saber aquest diari, la intenció dels participants en la reunió, que ja va tenir una primera edició a Martorelles, municipi que també té un alcalde republicà al capdavant, com en el cas de Manresa, és sortir «públicament els pròxims dies a presentar-nos». Remarquen que en cap cas no es tracta d’una candidatura, sinó de les «persones que es mouen per fer-la», que volen «sumar més gent» per tirar endavant «el projecte que hem estat treballant». Fan notar que la trobada celebrada a la capital del Bages va ser justament per elaborar continguts que ja han anat treballant tot l’estiu.

No és 'rovirista'

Tot i no facilitar noms dels assistents, les fonts del grup de treball consultades han aclarit que en cap cas no es tracta d’un sector que es caracteritzi per estar alineat amb Marta Rovira en contraposició amb els seguidors d’Oriol Junqueras. «No és una candidatura de la Marta, no és rovirista ni res d’això». Justament aquest dilluns, el mateix dia que es va fer aquesta trobada, es va saber que el moviment amb què Oriol Junqueras participarà en el congrés per liderar ERC es presentarà el 21 de setembre vinent en un acte al teatre de La Passió d’Olesa de Montserrat.