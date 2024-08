Cent entrades més disponibles per a les Visites a la Manresa Desconeguda

Per tal de donar cobertura a les 70 persones que van quedar en llista d'espera per participar en les Visites a la Manresa Desconeguda d'aquesta festa major, l’Ajuntament de Manresa ha creat tres grups de visita més. A més a més, ha posat a disposició per a cada visita 50 places més. Qui hi estigui interessat pot recollir les entrades a l’Oficina de Turisme, a la plaça Major, 10, que està oberta fins a les 3 de la tarda, o trucar al 938 78 40 90. Cada persona pot retirar com a màxim dues entrades.

La creació de tres nous grups permetrà que les 45 persones de la llista d’espera per la visita a la zona de Can Font i les 25 per a la de l’antic Escorxador -les 70 en total en llista d'espera- hi puguin assistir.

Amb les 550 entrades inicials exhaurides i l’ampliació de grups, s’han posat a disposició de la ciutadania un total de 720 entrades, de les quals en queden 100 per cobrir, 50 per cada visita.