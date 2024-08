El Tap'Antic reuneix centenars d'amants de les tapes al Centre Històric de Manresa

Gent a dojo en el primer acte oficial de la Festa Major de Manresa. Seria un resum força concís de l'edició d'enguany del Tap'Antic, en el qual hi han participat més establiments que mai, vint-i-cinc bars, restaurants i cafeteries del Centre Històric de la capital de la comarca del Bages que ofereixen fins a final d'existències la seva tapa singular i una beguda, tot per 4 euros.

Aquesta edició, com la de l’any passat, ha començat a les 7 per allargar el temps de vendes de tapes i reduir així les aglomeracions. Tot i així, abans de l'hora del tret de sortida ja hi havia cua en alguns locals com el Porta Ferro. Allà hi havia el grup de la Marta, la Núria i l'Eva, que esperaven amb paciència i bon humor per poder gaudir de la tapa de pop amb parmentier de patates. L'Eva és veïna de Sant Joan de Vilatorrada i mai no havia anat al Tap'Antic, considera que «és una iniciativa molt interessant perquè la gent conegui els restaurants de la zona». Quan ha sortit del primer local, ha qualificat la tapa que s'acabava de menjar d'«espectacular». Totes tres s'han dirigit seguidament al Golut. La selecció dels restaurants als quals han donat prioritat l'han fet en funció de si la foto de la tapa els cridava o no l'atenció.

Cua a la porta del restaurant Porta Ferro durant el Tap'Antic / Oscar Bayona / RG7

En canvi, Germán Vázquez, que hi ha anat amb la família, tenia la intenció de fer un mos a tots els restaurants del Tap'Antic. «Som quatre i a cada lloc demanem només dues tapes per poder tastar el màxim que puguem». A 2/4 de 8 del vespre ja havia anat a l'Atiq i al Toni's. Tot i que ha gaudit de la primera creació, opina que «totes dues estan molt bé». La següent menja que Vázquez volia tastar fos com fos era la del Porta Ferro.

El propietari del local de la plaça Major, Josep Ferrer (Xupi), ha explicat que els locals de la seva família poden arribar a fer 1.600 tapes aquesta nit: «700 del Toni's, 600 de pop del Porta Ferro i 300 de l'opció vegana que oferim». Un dels cuiners de l'Atiq, Adrián Lobera, ha fet saber que al seu establiment hi havia capacitat per a preparar fins a 600 tacos, en total han comprat vint quilos de carn per fer la tapa, que normalment ja ofereixen al restaurant.

La Margarita i la Roser són dues veïnes de la ciutat que hi van cada any i enguany les ha pogut acompanyar la seva amiga Fina. Totes tres són de Manresa, però la Fina no hi havia pogut anar mai perquè sempre estava de vacances en aquesta època. Com que aquest estiu s'ha quedat a Manresa, aprofitarà els actes de la festa major, començant pel Tap'Antic. A 3/4 de 8 del vespre posava «molt bona nota» a totes les tapes que havia tastat, però considera que «es formen cues massa llargues».

Cues molt llargues

A la porta del Golut hi havia una cua que arribava a l'altra punta de la plaça del Carme. En aquest local hi havia material per fer fins a 2.000 tapes. Segons ha explicat una treballadora de l'establiment, «aquest any tenim molt més producte que en les edicions passades perquè sempre tendíem a quedar-nos curts». Al final de la cua hi havia Ferran Pera amb les seves dues filles. Era la seva tercera tapa i en aquell moment el resum que en feia era que «les tapes són molt bones, però potser un pel massa petites». L'Alba Jané, que era uns llocs més endavant a la fila esperant unes amigues també ha afegit que «no cal que amb cada tapa hi vagi una beguda, podria haver-hi l'opció de fer només el menjar, perquè al final, sempre menges més del que beus».

Uns minuts després de les vuit, l'Àlex Muñoz i la seva colla arribaven a la plaça Major i al·lucinaven amb les cues que hi havia a tots els establiments adherits a la iniciativa. «És la primera vegada que venim i no teníem ni idea que això era tan conegut», ha comentat el jove un cop ja s'ha col·locat en una de les files. Marcos Alfons, que ja hi era, i fa anys que va al Tap'Antic ha expressat que, «les tapes són molt bones, però també s'ha de dir que cada any són més cares i més petites».

