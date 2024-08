Els busos urbans de Manresa tindran càmeres de videovigilància

A partir d’aquest dijous tots els vehicles del servei el bus urbà de Manresa tindran càmeres de seguretat per enregistrar imatges de l’interior.

Segons l’Ajuntament de Manresa, es tracta d’una mesura per incrementar la seguretat. Es tracta de dispositius que ja estan instal·lats en cadascun dels 18 vehicles de la flora, però que fins ara no s’havien posat en marxa.

A cada autobús hi haurà dues càmeres. Una a la part davantera que enregistrarà l’entrada al vehicle, i una segona a la part intermèdia o posterior, segons el model dels vehicles.

El sistema de videovigilància té per finalitat dissuadir conductes inadequades i garantir la seguretat dels usuaris i el personal, béns i els mateixos vehicles, durant la prestació del servei, ha informat l’Ajuntament de Manresa En cas que hi hagi una incidència i sigui necessari, una autoritat podrà sol·licitar el visionat de les imatges que s’han enregistrat en un bus i moment concret.

Els usuaris del servei seran informats que es troben en una zona videovigilància. Per aquesta raó, i també per complir amb la normativa de protecció de dades, en cadascun dels vehicles s’hi col·locaran cartells informatius en punts propers a cadascuna de les càmeres.

Bus al castell de focs

El servei de bus urbà de Manresa es reforçarà entre aquest divendres 30 d’agost i el dilluns 2 de setembre, amb motiu de la Festa Major.

Enguany, s’estrenarà un servei de bus llançadora per accedir al parc de l’Agulla durant la tarda i el vespre del diumenge 1 de setembre, per assistir al castell de focs programat per a les 10 de la nit.

La primera sortida es farà a la parada del carrer Guimerà a 3/4 de 6 de la tarda. Tindrà una freqüència de pas de trenta minuts, fins a la sortida de l’última expedició, que serà a 3/4 de 10. El bus llançadora també tindrà parades a la plaça d’Espanya -la primera serà a les 18.06 i la darrera a les 21.36-, a l’avinguda Universitària, a les Bases de Manresa, davant del Centre Hospitalari, al carrer de Sant Josep, i ja passat el carrer Guimerà, farà dues parades a la carretera de Cardona. Una a la cantonada amb el carrer Pompeu Fabra i l’altra a la cantonada amb el carrer del Dibuixant Vilanova. L’última serà a Miralpeix.

Per altra part el mateix diumenge la línia L7-Festius La Parada farà la darrera parada al Parc de l’Agulla a les 17.40. A partir d’aquella hora i per motius de seguretat, ja no es podrà baixar en aquesta parada ni pujar-hi. Les més properes són als carrers Alcalde Prunés, al final de l’avinguda dels Dolors, i Pau Casals. Un cop acabat el castell de Focs, es reforçarà l’L7, que es podrà agafar en aquestes mateixes parades.

Reforç de Festa Major

Pel que fa al conjunt del servei de bus, durant els quatre dies forts de la Festa Major de Manresa, de divendres a dilluns, les línies L5 Sant Pau-Viladordis, L6 i L7 Festius de la Parada i Balconada, i la de Manresa - El Xup tindran horaris especials i serà gratuït a partir de les 10 del vespre fins a les 4 de la matinada.

La línia 5 Sant Pau-Viladordis comptarà amb un servei especial des de les 9 del vespre fins a les 4 de la matinada els dies 30 i 31 d’agost, mentre que l’1 i 2 de setembre, aquest servei començarà a les vuit del vespre amb una freqüència de pas de 60 minuts els quatre dies.

En el cas de les línies 6 i 7 Festius de la Parada i la Balconada, el servei nocturn serà de 10 del vespre a les 4 de la matinada i tindrà una freqüència de pas de 30 minuts. La línia habitual de bus 705 Manresa - El Xup també tindrà un servei especial a partir de les 11 del vespre amb una freqüència de pas de cada mitja hora. En tots els casos, el bus serà gratuït a partir de les 10 del vespre.