Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest dimecres?

Manresa viurà aquest dimecres, 28 d'agost, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

TAP’ANTIC

A partir de les 19 h · Centre Històric de Manresa

Les millors tapes del Centre Històric de la ciutat. Tapa + beguda: 4 €

Locals participants: 9 Jutjat, A l’Ombra, Alzina, Atiq, Caracas, Do Ut Des, El Garitu, El Golut, El Graner, Englantina, Hor, La casa dels pernils, La Montserratina, La Santa Brasa, La terrassa dels Carlins, Laida, L’Ànima, Las Vegas, Oryza, Pardal, Portaferro, Toni’s, Vermell, Vermuteria Santa Rita i Voci. Organitza: Associació L’ANTIC.

ZUMBA

20 h · Plaça Sant Domènec

Zumba per a tota la família. Organitza: Vela Club Fitness.

ASSAIG A LA FRESCA

21 h · Plaça Major

Assaig obert de les figures del conjunt geganter. Organitza: Geganters de Manresa.

Consulta el programa sencer de la celebració en aquest enllaç.