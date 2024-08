Més locals que mai participen al Tap'Antic de la festa major de Manresa d'aquest dimecres

Una crep salada de bacó i formatge o bé un de Nutella. O bé una patata rostida farcida de pop a la gallega. També hi ha la possibilita de tastar un panet de truita de patata, ceba i tòfona amb mostassa de mel, o per als amants del bacallà, una barqueta de bacallà a la manresana. Són algunes de les 25 tapes que avui al vespre es podran tastar a bars i restaurants del Centre Històric en un dels actes previs a la Festa Major de Manresa, que els darrers anys s’ha anat guanyant el favor del públic. És el Tap’Antic.

«Ves de tapes pel Barri Antic» és el lema de la convocatòria per avui al capvespre. Començarà a les 7 de la tarda. A partir d’aleshores es podrà consumir una tapa i una beguda per quatre euros en un dels 25 bars i restaurants que participen en una activitat festiva i gastronòmica. Són tres locals més que no pas l’any passat.

Segons el programa d’actes, hi prenen part A l’Ombra, l’Alzina, Atiq, Do Ut Des, El Garitu, El Graner, El Golut, Hor, l’Anima, l’Englantina, La Casa dels Pernils, La Montserratina, La Santa Brasa, La Terrassa dels Carlins, Laida, Las Vegas, 9 Caracas, 9 Jutjat, Oryzam, Pardal, Porta Ferro, Toni’s, Vermell, Vermuteria Santa Rita i Voci. L’organització és de l’Associació L’Antic.

S'avança l'hora

L’any passat es va avançar el recorregut a les 7 de la tarda per fer possible que hi hagués més temps per fer un recorregut pels locals que participen a la cita. És una dinàmica que aquest any es repeteix per evitar cues quilomètriques a les hores punta.

A més a més del Tap’Antic aques dimecres a la tarda s’ha programat una classe de zumba a la plaça Sant Domènec organitzada pel Vela Club Fitness, i l’anunciat assaig a la fresca dels elements de la imatgeria de la ciutat.