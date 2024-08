Una reunió, avui, darrera oportunitat per desconvocar la vaga de la neteja a Manresa

Una reunió prevista aquest dimecres al matí al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, que fa de mediador, pot ser la darrera oportunitat per tal que el comitè d’empresa de FCC Medi Ambient SA, responsable del Servei de Residus i Neteja a Manresa, desconvoqui la vaga indefinida que va anunciar el mes passat que faria a partir de demà, dia 29 d’agost, coincidint amb l’inici del gros de la festa major.

Segons ha pogut saber Regió7, representants del comitè d’empresa i de FCC Medi Ambient es van reunir dimarts passat a Barcelona i van tornar a tenir una trobada aquest dilluns. En aquest darrer cas, la reunió va començar a quarts de 10 del matí i no va acabar fins a mitja la tarda. Es van aproximar algunes posicions, però no hi va haver cap acord que, segons els treballadors, sigui suficient per anul·lar la convocatòria de vaga. El personal de la neteja de Manresa supera el centenar de persones.

La vaga del 2001

La reunió d’avui pot marcar l’abans i el després a veure els carrers plens de deixalles o no. El juny del 2001 també hi va haver una vaga de la neteja a Manresa dels treballadors per reclamar millores laborals que es va allargar sis dies.

Deixalles acumulades al carrer d'Àngel Guimerà en la vaga d'escombraries del juny del 2001 / Arxiu/Jordi Serarols

Mentre que FCC Medi Ambient es congratulava el gener passat que continuaria prestant els serveis de recollida de residus sòlids urbans i de la neteja viària de Manresa, on és present de forma ininterrompuda des del 1993, i que el nou contracte suposa una cartera de 91,4 milions d’euros per als pròxims deu anys, el comitè d’empresa es queixa que els treballadors fa 14 anys que perden poder adquisitiu i que veuen com empitjoren les condicions de treball.

«La precarietat dels contractes laborals i l’incompliment sistemàtic del nostre conveni per part de l’empresa ens porta a una situació del tot insostenible i intolerable», va assegurar, el mes passat, el comitè d’empresa, quan va anunciar la convocatòria de vaga. Per altra banda, feia notar que aquest conveni «està caducat des del 31 de desembre de 2023», data des de la qual «només hem tingut dues reunions del tot estèrils. Sis mesos per a dues reunions que només han servit per fer guanyar temps al govern local i a l’empresa per implantar aquest nyap de sistema de recollida, que fins i tot ells saben que serà molt problemàtic per manca de recursos materials i humans; impossible d’assolir». Hi afegia que l’empresa vol que tornin a signar un conveni que ni tan sols contempla l’IPC de Catalunya, «i això no ho pensem tolerar».

Al seu entendre, «empresa i Ajuntament [que no té cap paper en les negociacions que es duen a terme a Barcelona] posen en risc la nostra seguretat» i «la càrrega de feina és impossible d’assolir. Tot i tenir maquinària nova, sortim a treballar amb camions de fins a 25 anys d’antiguitat, escombradores de 20 anys, sense aire condicionat i amb avaries cròniques que posen en perill les nostres vides i les de tercers». Posen d’exemple que, com que hi ha carrers per on passa la nova maquinària perquè és més gran que la vella, que ja tenia problemes per accedir a alguns vials, hi ha trams que obliguen els treballadors a combinar la nova amb la vella per arribar-hi; és a dir, a fer una part amb la nova i una part amb la vella, i que hi ha trams que queden desatesos justament per aquest inconvenient.

Un zero en planificació

Sobre el nou sistema de recollida, implantat als comerços i, pel que fa al veïnat, estrenat als barris de Cal Gravat i la Balconada, comenten que s’ha «planificat de forma deficient per tècnics i polítics de l’Ajuntament que no tenen ni idea del que és netejar i recollir les escombraries de Manresa. Ni tan sols han preguntat als que portem dècades fent aquesta feina; només es mouen per objectius polítics». Remarquen que, tot plegat, «és només un bocinet del que estem patint els treballadors de FCC Medi Ambient Manresa».

Ahir dimarts, l'Ajuntament va fer un comunicat per avisar de la possibilitat de vaga i instar a treballadors i empresa a arribar a un acord.

