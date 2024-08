Sense vaga d'escombraries a Manresa gràcies a un acord hores abans de començar

No hi haurà vaga d’escombraries, que estava previst que comencés aquest dijous coincidint amb el programa fort de la Festa Major de Manresa. Aquest dimecresa la tarda, després de més de sis hores de negociacions, la tercera reunió en nou dies entre el comitè d’empresa dels treballadors de la neteja i l’empresa concessionària del servei a Manresa, FCC Medi Ambient, ha donat els seus fruits.

Segons informació del comitè d’empresa, els dos punts que han marcat la inflexió per arribar al consens van ser que l’empresa els garanteix l’IPC real durant els quatre anys del conveni, que va del 2024 (amb caràcter retroactiu) al 2027, i que tots els treballadors (uns 120 en total) tindran una paga única de 200 euros el 2025 i 2026.

El proper pas serà presentar el document d’acord a l’assemblea de treballadors per tal que hi doni el seu vistiplau. Regió7 va contactar, aquest dimecres, amb FCC Medi Ambient perquè pogués dir la seva, però ha declinat la invitació.

«No teníem cap interès d’anar a la vaga»

Per part del comitè d’empresa, en la reunió de l’acord amb un mediador al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, hi ha hagut cinc membres del sindicat CGT, tres d’UGT i dos de CCOO. Han assegurat que «no teníem cap interès d’anar a la vaga».

A banda del tema de l’IPC i de la paga, s’han aconseguit algunes millores socials, que afecten casos puntuals, i s’ha augmentat una mica el fons social. També s’ha garantit la millora de la qualitat del calçat que porten els treballadors, que és un tema que estava pendent fa temps. Pel que fa als escombriaires que van pel carrer, es procurarà que tinguin algun reforç puntual per no haver d’escombrar i, alhora, arrencar les males herbes que creixen a les voreres com tenen estipulat perquè el temps que tenen és insuficient per arribar a tot.

Quan van convocar la vaga, els treballadors es van queixar molt del nou sistema de recollida. Van retreure a l’empresa i a l’Ajuntament que no els hagi escoltat per tirar-lo endavant i que hi ha aspectes que són un nyap. Sobre aquest assumpte també se’n va parlar en les negociacions. Segons el comitè, l'empresa els va dir que el tema organitzatiu per tirar endavant el nou sistema de recollida encara no està decidit al cent per cent ni tampoc l’organigrama i que el concretaran pròximament. Es va parlar de fer reunions per tractar aquest tema en concret.

Les dues anteriors reunions

Que s’hagi pogut saber, la primera reunió entre el comitè d’empresa i FCC medi Ambient per arribar a un acord després de l’amenaça de vaga va tenir lloc el 20 d'agost passat al Departament, a Barcelona, i van tornar a tenir una trobada aquest dilluns. En els dos casos, també van començar a quarts de 10 del matí i es van allargar durant hores. En la de dilluns es van poder aproximar algunes posicions, però no hi va haver cap acord que, segons els treballadors, fos suficient per anul·lar la convocatòria de vaga. Abans-d'ahir, l’Ajuntament de Manresa, que no ha tingut cap paper en les negociacions, va instar les dues parts a arribar a un acord per evitar l’aturada.

