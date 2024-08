Prop de 400 persones acompanyen la manifestació de l'Alternativa de Manresa

Amb el lema "Defensem la cultura popular", que ha protagonitzat la pancarta de la capçalera de la manifestació, prop de 400 persones, bàsicament gent jove, han acompanyat la manifestació organitzada per la Festa Major Alternativa per reclamar que la cultura popular es pugui continuar celebrant als carrers i places, lligat amb la lluita que mantenen amb veïns de l'edifici de cal Jorba, que demanen que les nits de concert d'aquesta festa es traslladin a un altre lloc per tenir garantit el dret a descans.

Proclames com "L’Alternativa, viva i combativa", "L'espai públic no està en venda", "Lluitar, crear, poder popular", "El Puigmercadal serà sempre nostre", "Burgesos manresans, lladres, pillos i gormands", "Farem l’Alternativa, Marc Aloy espavila", “Fora burgesos dels nostres barris”, "No! No! No! Can Jorba no ens fa por" i “Si no hi ha alternativa, Manresa cremarà”, entre altres, han acompanyat l'evolució de la corrua de gent, que ha arrencat a la Ben Plantada a 2/4 de 8 del vespre, i ha anat cap a la carretera de Vic, on la Policia Local ha anat tallant el trànsit.

Cantada i manifest

A mitja carretera de Vic, hi ha hagut una aturada i, a tocar de Puigmercadal, una altra, que els manifestants han aprofitat per ballar i cantar, acompanyats en tot moment per la geganta Fadulla. A 1/4 de 9 del vespre han entrat a la plaça del mercat de Puigmercadal, on han cantat "Ja hem arribat, ja som aquí". Tot seguit, després d'un ball de la Fadulla, Monica Riu, d’Acció Lila, i Mireia Cirera, de la CUP, han llegit un manifest. Han donat les gràcies als assistents i han celebrat que s'hagi pogut mantenir la 33a edició a Puigmercadal.

La manifestació en defensa per la Festa Major Alternativa, en imatges / Oscar Bayona

"Una victòria parcial"

Han explicat que "l’any passat l’Ajuntament ens va dir que ens resignéssim, però hem aconseguit que es deixin d’assumir demandes interessades perquè la festa major continuï sent una realitat". Han reclamat que, "en un moment de creixement de les divisions socials, necessitem una cultura i un oci accessibles per a tothom" i han proclamat que "hem conservat la Festa Major Alternativa més antiga dels Països Catalans", alhora que han lamentat que "la celebració no pot ser total, és una victòria parcial. Res ens assegura que el grup de propietaris continuï intentant fer-nos fora".

També hi ha hagut uns quants retrets per a l'Ajuntament. "El Govern ha mostrat una cara amable, però s’han penjat medalles que no els corresponen". Al seu entendre, "només hi ha hagut avenços quan s’ha fet pressió social. L’Ajuntament s’ha amagat rere qüestions tècniques per no abordar el conflicte polític".

Avui, els actes de la FMA ja es faran en aquesta plaça, amb sopar popular i concerts fins a 2/4 de 2 de la matinada.

