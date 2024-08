Els contenidors tancats arriben al barri de la Sagrada Família de Manresa

El nou model de recollida d’escombraries amb contenidors tancats fa el salt a un nou barri de Manresa. A partir del pròxim 23 de setembre el sistema es posarà en marxa al barri de la Sagrada Família. El juny passat es va estrenar als barris de La Balconada i cal Gravat.

Es tracta dels contenidors que només es poden obrir amb una targeta identificativa en el cas dels d’orgànica, envasos i rebuig. En aquest últim cas, només es podran obrir un cop a la setmana amb l’objectiu d’incentivar el reciclatge. La resta, el de vidre, paper i cartró, continuaran oberts com fins ara. Tots, però, seran nous.

Lliurament de targetes

A partir de dimarts vinent, 3 de setembre, i fins al dia 21, els veïns de la Sagrada Família ja podran començar a recollir les targetes que els permetran obrir els contenidors. Se’n lliuraran dues per família. Ho podran fer al local de l’associació de veïns del barri, al carrer Penedès.

Igual que es va fer a La Balconada i Cal Gravat, s’han programat xerrades informatives que, en aquesta ocasió, es duran a terme el dimecres 4 de setembre a les 10 del matí, i el dijous 5 de setembre a les 7 de la tarda. En els dos casos a l’escola Ítaca de la carretera del Pont de Vilomara.

El procés culminarà, finalment, el 23 de setembre, que és quan els nous contenidors que ja s’hauran instal·lat als carrers del barri, quedaran definitivament tancats només es podran obrir amb la targeta.

Es tracta del mateix procediment que es va dur a terme a La Balconada i a Cal Grava entre el maig i el juny passat. A finals de mai es van començar a repartir targetes també als locals de les associacions de veïns dels dos barris, i posteriorment hi va haver les reunions informatives. Van ser molt participades. Tant que en aquesta oportunitat a la Sagrada Família se n’han programat dues. Finalment, els contenidors van quedar tancats el 10 de juny.

Més recollida selectiva

El nou sistema s’ha posat en marxa per incentivar la separació de la brossa ja en origen i augmentar el percentatge de recollida selectiva. El contenidor groc dels envasos i el contenidor marró de l’orgànica es poden obrir de manera il·limitada i tanes vegades com es vulgui, sempre amb la targeta. El gris, el de rebuig només es podrà obrir un dia a la setmana, també amb targeta. En aquest cas poden haver-hi excepcions si es generen restes de tèxtil sanitari com ara bolquers. Pel que fa als contenidors verds del vidre i el blau del paper i el cartró, quedaran oberts com fins ara i no farà falta cap targeta per obrir-los. Tots aquests contenidors són nous i tenen una major capacitat.

A partir de la Balconada i Cal Gravat, el nou sistema s’anirà estenent per la resta de la ciutat. El desplegament es farà per fases i seguint una espiral en sentit contrari a les agulles del rellotge. Ara toca la Sagrada Família, i a partir d’aquí continuarà cap a la Font dels Capellans, el Guix, Pujada Roja, Les Cots, carretera de Santpedor, Passeig, Mion Puigberenguer, Miralpeix, Poble Nou, Plaça Catalunya, Valldaura, Vic Remei, Escodines i Barri Antic. Els darrers barris on s’implantarà seran els més perifèrics, com el Xup, els Comtals o Sant Pau.

Segons dades de l’Ajuntament de Manresa, els 20 primers dies de funcionament del nou model a La Balconada i Cal Gravat s’ha multiplicat per 2,8 la recollida selectiva. Amb els contenidors tancats els dos barris han passat d’un índex de reciclatge del 27,5% al 76,8%, un percentatge que se situa per sobre de la mitjana dels municipis del Bages que utilitzen sistemes avançats com els contenidors que s’obren amb targeta o el porta a porta, que és del 71%.

