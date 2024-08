El pati del Casino, escenari de la Festa Major Infantil de Manresa

La Festa Major de Manresa ha preparat una quinzena d’activitats per tal que, com cada any, els més petits de casa se’n senti partícips. La carona d’una nena, seguint la línia dels personatges del cartell d’enguany, obra de Manel Fontdevila, anuncia al programa les propostes adreçades al públic familiar, que en aquesta edició tindran el pati del Casino com a escenari principal.

Actuació de Xip-Xap amb la proposta «Ui! Quin cangueli!»

Avui dijous, els infants a partir de 7 anys podran participar a la Casa de la Culla en la creació d’un hotel d’insectes. A la tarda, el pati de Casa Caritat acollirà un seguit de tallers infantils relacionats amb el món geganter. A les 7, amb sortida de la plaça Major, hi haurà l’espectacle de carrer Wonderwool, i a les 8 del vespre, al pati del Casino, l’espectacle de circ, clown i titelles La rulot dels Treffen, una estrena de Ton Muntané. Demà divendres, al mateix lloc, però a les 7 de la tarda, hi haurà l’espectacle de música i titelles de Xip-Xap Ui! Quin cangueli! i, dues hores més tard, començarà la cercavila nocturna Gegantnit!

Segona sessió del muntatge amb Joan Cirera

Dissabte, de 5 de la tarda a 8 del vespre, les famílies que vulguin podran visitar els espais del Centre d’Aigua de Can Font; a les 6, a l’Infoséquia de l’Agulla, hi haurà un taller per aprendre a tenyir sal. A les 7, el pati del Casino acollirà l’espectacle de trapezi Volando vengo, de la companyia Kanbahiota Troup. Organitzat per Imagina’t, diumenge, a l’auditori de la Plana, a les 5 de la tarda, sortirà a escena El cargol i l’herba de Poniol, dirigit per Clara Gavaldà i interpretat pel manresà Joan Cirera. Hi haurà una segona sessió a 2/4 de 7 de la tarda.

De 6 de la tarda a 9 del vespre, al Parc de l’Agulla, hi haurà cursa d’obstacles i inflables per als infants a partir de 6 anys amb Xtrem Race. Dilluns, el Petit Cine Club Manresa projectarà a l’auditori de la Plana el film animat Yuyu i la Flor de l’Himàlaia.