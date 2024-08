"Una de les grans preocupacions de l'alcalde i del govern és la situació que es viu a Sant Domènec"

Fa un any que governa amb un pacte amb PSC i Impulsem.. Quina valoració en fa?

Un pacte amb aquelles formacions polítiques i especialment amb aquelles persones que tenien ganes de pactar, d’arribar a acords, de sumar i sumar-se a projectes iniciats, amb finançament i en alguns casos a punt d’executar-se. Podíem incorporar-ne de nous, però no replantejar-nos tots aquells que havíem estat treballant durant el mandat anterior amb el govern amb Junts. Com que Junts no se’ls feia seus, vam trobar nous aliats que sí que ho van fer. Treballem de forma cohesionada. És un govern fort malgrat les diferències ideològiques. A més a més, feia molts anys que no teníem una capacitat inversora tan important.

Quina diferència hi ha entre governar amb Junts i fer-ho amb el PSC i Impulsem?

Doncs que en lloc de tenir un interlocutor en tenim dos. Per tant, he de dedicar més esforços a parlar amb tothom i negociar els temes. Jo crec que ens en sortim prou bé. M’hi sento còmode i penso que des de fora es percep que és un govern, no tres.

Fa un any , també en l’entrevista de Festa Major, deia que l’Ajuntament havia de ser més eficient en allò quotidià. Ho és?

Més enllà els grans projectes com Pont Nou o Fàbrica Nova, hi ha uns temes bàsics que han de funcionar com la neteja, la seguretat, el manteniment dels carrers... Estem treballant per ser més eficients en tots aquests àmbits. Acabem d’adjudicar el contracte per fer petits manteniments de l’espai públic. Mig milió d’euros, que afegim al milió que fa anys que invertim i que ens permetrà ser molt més àgils. Quan la gent ens demana que vol veure més policia hem fet el plantejament de treure 23 agents més al carrer, dels quals 11 ja patrullen, i hem obert la comissaria de proximitat. Amb el nou contracte de residus i neteja jo crec que hem guanyat en eficiència, tot i que hem tingut el problema inesperat de la sequera. Amb aquest nou contracte esperem evitar un dels grans problemes que tenim, que és l’incivisme de tantes persones que no entenen que la brossa s’ha de deixar dins el contenidor i no a fora. És un de problema que ens costa molts diners. Una veritable xacra.

Una enquesta de la Diputació de Barcelona diu que la seguretat i problemes relacionats amb la immigració és el que preocupa més als manresans. Què hi diu?

Segons la Diputació la percepció de la seguretat ha millorat molt. En canvi, la problemàtica relacionada amb la immigració s’ha més que doblat. Em preocupa que estem parlant de dos elements que no hauríem de barrejar. Una cosa és allò que provoca inseguretat, i una altra és la diversitat..

Parlem de seguretat, doncs...

Una de les multireincidents que tenim a la ciutat, que ha comès no sé quantes infraccions, faltes i fins i tot fets delictius, i que ha generat una cinquantena d’actuacions de la Policia Local, no prové de cap altre país, no és immigrant. És nascuda a la nostra ciutat. Dit això, estem dedicant molts esforços i recursos humans i econòmics a la seguretat.

Es refereix a una persona que juntament amb altres causa aldarulls i problemes a Sant Domènec, al mig de Manresa?

El tema de Sant Domènec ens preocupa molt perquè tenim un problema d’addiccions i consums al bell mig de la ciutat i, per tant, és molt visible i està molt exposat. És molt difícil d’abordar perquè la feina que pot fer la policia és retirar les substàncies que consumeixen i fer-los fora. Però no se’ls pot detenir perquè no han comès cap delicte. Llavors hem de fer un treball social que ens permeti recuperar aquestes persones. Però elles han de voler. Ningú no es pot internar en un centre sense la seva voluntat. Ho estem treballant amb una entitat especialitzada. És una de les principals preocupacions que té l’alcalde i aquest govern.

I què en diu de la diversitat?

Volem una ciutat cohesionada on puguem conviure tots plegats. Manresa no és de les que té uns índexs d’immigració més elevats. Estem en un 20,5%. Hem de saber treballar aquesta diversitat. Tota la feina que s’està fent des d’Educació per combatre la segregació escolar és un pas a favor d’aquesta cohesió social. S’hi han abocat molts esforços i s’ha fet un treball impressionant amb els centres d’ensenyament.

El Centre Històric pateix una fragilitat crònica. Com és que s’ha arribat aquí?

Hi ha moltes ciutats que tenen uns centres històrics que s’han anat degradant. Algunes han fet bé la seva feina com per exemple Girona o Vic. Altres pateixen com Lleida, Tortosa, Olot i també Manresa. Tenen un parc edificat molt antic, obsolet, i en molts casos els propietaris no han estat capaços de fer un bon manteniment i, per tant, tenim molt infrahabitatge i habitatge buit susceptible, a més a més, de ser ocupat i generar problemes. Necessitem que hi hagi vida, activitat econòmica i que, sobretot, siguem capaços de revertir la situació dels habitatges. L’Administració ha fet una feina important els últims anys, però sobretot amb el Pla de Barris dels anys 2000. Tenim una plaça Major transformada, també el carrer Escodines i Sant Bartomeu, una passera que ha connectat Escodines i el centre... Però ens costa molt intervenir en l’habitatge perquè és espai privat. En aquests moments executem amb fermesa l’adquisició de finques que estan obsoletes per crear grans espais de transformació.

Cita la remodelació que es va fer als carrers Escodines i Sant Bartomeu. Es va aconseguir, però, una millora social al barri?

El Pla de Barris va servir per millorar equipaments i espai públic, però no hi va haver el resultat que s’esperava pel que fa a la transformació social. A les Escodines necessitem que hi vagi a viure gent que hi trobi un bon habitatge, amb bones prestacions. Mentre tinguem un parc d’habitatges envellit i obsolet, no serem capaços de posar-hi gent amb un poder adquisitiu suficient perquè ajudi a revertir la situació del barri.

Els 10 milions d’euros del Museu Barroc, han sigut 10 milions ben invertits?

Jo crec que sí. Han servit per recuperar un edifici patrimonial obsolet. Està sent un element dinamitzador de la cultura, de les Escodines i un referent a nivell nacional. Portem 8.000 visites de les quals un percentatge molt important és de gent de fora, que també és el que volíem. L’edifici en si apareix a totes les revistes internacionals d’arquitectura. Hi ha persones que han vingut especialment a veure l’edifici. No només genera visites culturals sinó també arquitectòniques. Jo crec que és una feina ben feta i ens en podem sentir orgullosos.

Els darrers anys hi ha hagut una pregunta recurrent: Fàbrica Nova. Ara sembla que la rehabilitació tira endavant...

Al setembre han de començar les obres. Ja estan adjudicades i estem a punt de formalitzar el contracte amb dues empreses manresanes, cosa que m’alegra molt: Cots i Claret i constructora d’Aro. És una obra molt important que es queda al territori. Al llarg d’aquest setembre no només veurem obres a la Fàbrica Nova, sinó també a l’Anònima. Són dos edificis patrimonials. A Fàbrica Nova invertim 10 milions que hem anat a buscar a l’estat, i a l’Anònima quatre milions dels quals tres provenen dels fons europeus Next Generation. La ciutat n’hi posa un. Que posant un milió d’euros siguem capaços d’invertir-ne 14 és perquè s’ha fet una feina molt important d’anar a buscar recursos. Els dos casos ens ha d’ajudar a dur més activitat del Centre Històric i a fer una ciutat més pròspera.

Govern català no ha aportat ni un euro al projecte de Fàbrica Nova. Per què?

Necessita un projecte que es visibilitzi, que sigui singular i més madur. Hem estat treballant molt els últims mesos en la seva concepció. Ara ja sabem què necessitem. En els 17.000 metres quadrats que té l’edifici hi cap tot el que volem posar. Tenim contractat un estudi d’arquitectura que ens ajuda en el plec de clàusules perquè l’Ajuntament traurà a concurs els pròxims mesos el projecte d’intervenció de l’interior. Hauríem de ser capaços d’enllaçar la rehabilitació de la caixa amb la intervenció a l’interior. Parlarem amb el govern per veure com afrontem aquesta transformació.

Aloy al seu despatx / MIREIA ARSO

Serà un final d’any ple de pols a Manresa, amb moltes obres al carrer...

No genera pols, però també estem transformant tot l’enllumenat de tot el Centre Històric. Hi haurà obres al carrer Guimerà per millorar la qualitat de vida dels veïns, passejar i ajudar el comerç; al Pont Nou per a la promoció econòmica; a Fàbrica Nova per posar-hi un projecte universitari i generar coneixement, recerca i investigació; a la seu de la Generalitat per millorar la relació entre el govern i la ciutadania; a l’Anònima per promoure i acompanyar les persones emprenedores... Estem parlant de 64 milions d’euros en marxa aquest segon semestre per millorar la qualitat de vida de la ciutat, l’espai públic, l’activitat econòmica i per oferir una millor imatge a l’exterior. No és una inversió només en pedres, sinó per a les persones.

L’Alternativa perilla?

La Festa Major Alternativa és indissociable de la Festa Major. Si tenim normatives que van en contra de la cultura popular i contra la nostra manera de fer celebracions, que és mediterrània i al carrer i places, doncs hem de treballar per canviar la normativa. No per eliminar les festes populars. Només faltaria. No és un problema que tingui la Festa Major Alternativa, és un problema que tenen totes les festes majors del país.

Què en diu de la Festa Major?

Per segon any consecutiu es torna a concentrar en cinc dies, amb més d’un centenar d’actes. S’ha fet una aposta pel català. Des del pregoner, amb el filòleg Jordi Badia; els caps de cartell que són Figa Flawas i Mushkaa; i el castell de focs, on la música serà en català. Esperem viure-la amb tranquil·litat, consciència i gaudir-la.