La Festa Major Alternativa no es mou del centre de Manresa

La 33a edició de la Festa Major Alternativa de Manresa resisteix a la plaça de Puigmercadal amb els peus de plom tot i les queixes d’un grup de veïns de la comunitat de cal Jorba. La programació d’enguany va tenir el tret de sortida el passat dissabte amb un taller d’autodefensa feminista organitzat en un dels espais de l’Alternativa: L’Ateneu Popular la Séquia. Després d’aquesta activitat, es va fer el pregó, cercatasques i el primer concert, a càrrec del DJ Noah & Shakku, ja a l’espai de la Terrasseta.

Acte de presentació d’una part dels actes d’enguany, el juliol passat | | ARXIU/EDUARD VEGA

Avui dijous, un dels actes centrals de la jornada serà la manifestació «Per una Manresa viva!», que tindrà lloc a les 7 de la tarda a la Ben Plantada. Amb el lema Construïm 1,2,3... 1.000 Alternatives, la 33a edició de la Festa Major Alternativa inclourà una cercavila pel Barri Antic per fer el traspàs d’actes de la Terrasseta, a la plaça de la Música, estrenada amb èxit el 2020, fins a la plaça del mercat de Puigmercadal.

Una oferta musical eclèctica

Des d’avui mateix, després d’un sopar popular, fins al diumenge dia 1 de setembre, per l’escenari de Puigmercadal desfilaran el pop electrònic del grup basc Zetak, el cantautor Xavi Sarrià (ex d’Obrint Pas), la rapera Elane, l’electropop queer de Svetlana i el subnopunk travesti de Ruïnosa y las Strippers de Rahola. També hi actuaran Funktory, una banda funk formada per deu noies d’arreu de Catalunya; el cantautor Niño Indigo; el punk de la banda de Sallent Punkxada, i els punxadiscos de Manresa Pundawakers. El final de festa el posarà, el diumenge dia 1 de setembre, la crema de la falla i la ja mítica en sessió petarda.

Dissabte 31 d’agost, a banda dels concerts del vespre, a les 11 del matí es durà a terme el vermut popular i el clàssic concurs de paelles al parc de la Seu.

Lluitar per no perdre centralitat

Aquesta edició de l’Alternativa ha estat marcada per la incertesa. L’ha generat la queixa d’una petita comunitat de propietaris de l’edifici de cal Jorba pel soroll que genera la festa fins a altes hores de la matinada.

Fa dos anys que els veïns van començar a fer passes per aconseguir que la festa marxi de la plaça de Puigmercadal en considerar que els vulnera drets bàsics com el del descans. Els veïns van presentar una instància a l’Ajuntament perquè no autoritzés la celebració de la Festa Major Alternativa de l’any passat a Puigmercadal exposant com a motiu que els concerts que s’hi fan sobrepassen els decibels permesos.

La festa es va poder fer, però, a canvi, després d’una reunió entre l’Ajuntament i l’organització de la FMA, es va posar un limitador a la plaça per ajustar el soroll i es van ajustar un xic els horaris en relació amb altres anys. Els veïns no en van tenir prou i van aprofitar la festa major per mesurar els decibels mitjançant una empresa especialitzada en el tema. Els resultats els van presentar a finals d’any a l’Ajuntament, a qui van demanar, novament, ara amb assessorament legal, que no autoritzés la pròxima edició, aquesta. La setmana passada l’Ajuntament va presentar tot un seguit de mesures a nivell acústic per fer possible la convivència de la festa amb el descans del veïns.