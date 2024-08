Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest dijous?

Manresa viurà aquest dijous, 29 d'agost, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

CONSTRUEIX UN HOTEL D’INSECTES

De 10 a 12.30 h · Casa de la Culla

Aprèn a construir un hotel d’insectes! Ajudaràs a la supervivència dels insectes que beneficien la pol·linització de les flors i plantes agrícoles. Preu: 5,5 € per persona. Gratuït per als menors de 12 anys. Activitat apta per a tots els públics a partir de 7 anys. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’nfaci responsable. Més informació: www.parcdelasequia.cat/agenda. Organitza: Parc de la Séquia

VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA: USOS HISTÒRICS I ACTUALS DE L’AIGUA DE LA SÉQUIA: AGRÍCOLES, INDUSTRIALS I DOMÈSTICS

De 17 a 20 h · Centre de l’Aigua de Can Font

Recorregut guiat pel curs de l’aigua de la Séquia per ramal de Can Font, amb visita al Centre de l’Aigua, els Dipòsits Nous, la Fàbrica de les Puntes i la potabilitzadora d’Aigües de Manresa. Inici de la visita: Centre de l’Aigua de Can Font (carretera de Santpedor, 175). Durada aproximada: 1 hora i 15 minuts Visita parcialment accessible a persones amb mobilitat reduïda. Imprescindible fer reserva prèvia a partir de dilluns 26 d’agost a les 10 h fins a exhaurir places a:

Electrònicament a www.manresaturisme.cat

Presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10). Horari: de dilluns a dijous de 10 a 15 h i divendres de 10 a 15 h i de 17 a 19 h.

Preu: gratuït. Organitza: Ajuntament de Manresa Col·laboren: Centre d’Estudis del Bages, Aigües de Manresa i Parc de la Séquia, Fundació Turisme i Fires de Manresa

GOLFES

A les 18 i a les 21 h · Kursaal (Sala Petita)

Obra guanyadora del premi "El Galliner 2023" per a textos teatrals. Entrades: www.kursaal.cat. Preu: 12 € públic en general 10 € majors de 65 anys, menors de 30 anys i socis d’El Galliner. Organitza: MESS - El Galliner.

MIRAGEGANTS

De 18 a 20 h · Pati de Casa Caritat

Tallers infantils relacionats amb el món geganter. Organitza: Geganters de Manresa

TALLER CASTELLER

De 18 a 20 h · Plaça Major

Vine i aprèn a fer castells amb la colla castellera Tirallongues. Organitza: Colla castellera Tirallongues de Manresa.

JORNADA DE PORTES OBERTES

De 18 a 20 h · Local social Casal Cultural Dansaires Manresans (carrer de la Mel, 8)

Tallers relacionats amb el món dels esbarts i introducció al món de la dansa tradicional. Organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA FESTA MAJOR 2023

19 h · Biblioteca del Casino

Organitza: Foto Art Manresa.

TRÍDUUM DE PREGÀRIA

19 h · Cripta de la Col·legiata Basílica de Santa Maria de la Seu

Tríduum de pregària als Cossos Sants Maurici, Fruitós i Agnès. Dies: 29, 30 i 31 d’agost.

WONDERWOOL

19 h · Recorregut amb sortida a la plaça Major

Espectacle de carrer, a càrrec d’ACTUA Produccions. Dos gats entremaliats recorreran els carrers del centre de Manresa amb un original cotxet i crearan situacions divertides i insòlites amb el públic. Recorregut: pl. Major, c. Sant Miquel, Plana de l’Om, c. del Born, pl. Sant Domènec, Passeig de Pere III, Pati del Casino.

INAUGURACIÓ I VEREDICTE DEL “94è CONCURS EXPOSICIÓ D’ARTISTES MANRESANS”

19.30 h · Espai 7 del Centre Cultural el Casino

Premi a l’excel·lència entre els artistes de la ciutat. Organitza: Cercle Artístic de Manresa i Centre Cultural el Casino.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “PIONERES”

20 h · Sala d’exposicions del Centre Cultural el Casino

“Pioneres” és una mostra per fer valdre l’activitat de les primeres dones artistes a Manresa durant la primera meitat del segle XX. L’exposició exhibirà obres de les creadores sovint oblidades. Organitza: GRAHVAT.0 i Centre Cultural el Casino.

LA RULOT DELS TREFFEN

20 h · Jardins del Casino

Estrena! Espectacle de circ, clown i titelles, a càrrec del clown i manipulador Ton Muntané. El xou gira al voltant dels Treffen, una família d’artistes ambulants, que rebran una visita impactant. Recomanat a partir dels 3 anys.

JAZZ AL BARROC

De 20 a 23 h · Claustre del Museu del Barroc

Recull d’estàndards de jazz de la mà de Dizzie Music i degustació de tapes elaborades pel Kursaal Espai Gastronòmic acompanyades de vins DO Pla de Bages. Preu: 15 €. Inclou l’entrada + 3 tapes i una copa de vi. Reserves a: www.restaurantkursaal.cat/producte/jazz-barroc/.

27a EDICIÓ DE “VINE A BALLAR”

20.30 h · Plaça Sant Domènec

Classe de ball a ritme de merengue, batxata, cúmbia i mambo, entre altres, sota la direcció de Jesús Rubio. Exhibicions de ball i ball de Festa Major amb Raül. Organitza: Escola de Ball Swing Manresa.

DANSA AMB EL COR

21.30 h · Plaça Major

Danses tradicionals i de creació pròpia. Organitza: Grup de Dansa Cor de Catalunya.

Consulta el programa sencer de la celebració en aquest enllaç.