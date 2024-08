Jutgen un manresà per ocupar la llar de la seva dona mentre no hi era, trencant una ordre d'allunyament

Un manresà s'enfronta a una condemna de 29 mesos de presó i una multa de 1.920 euros per haver comès els delictes de violació del domicili de la seva dona, a qui tenia una ordre d'allunyament, mentre ella era fora del país, per utilitzar el seu cotxe sense permís i pel trencament d'una condemna. Els fets es remunten a l'agost del 2022, i l'acusat ja tenia antecedents penals anteriors, ja que havia estat condemnat per una sentència del juny del mateix any com a autor d'un altre delicte de trencament de condemna.

A finals de maig de 2022 el Jutjat d'Instrucció número 5 de Manresa va dictar contra l'acusat la prohibició de comunicar-se amb la seva esposa, d'aproximar-s'hi a menys de 200 metres, del seu domicili i de qualsevol altre lloc on ella es trobés. Tot i això, en ser coneixedor que la seva dona havia marxat tot el mes d'agost al Marroc va accedir al seu domicili amb les claus que encara conservava, on pernoctava i hi feia vida.

Un altre dels delictes que l'acusen és el de fer ús del cotxe de la dona, les claus del qual havia trobat dins l'immoble. Durant la matinada del 21 d'agost de 2022, de fet, va ser detingut per agents de la Policia Local per conduir sense permís ni llicencia, ja que mai els hauria obtingut. Arran d'aquests fets l'home va ser condemnat com a autor d'un delicte contra la seguretat viària per la qual va haver d'assumir una multa de 240 euros.

A conseqüència d'aquests fets, el turisme Volkswagen Golf que era propietat de la dona va ser immobilitzat en un dipòsit municipal. El mateix acusat va personar-se per intentar recuperar-lo, però li van comunicar que només li entregarien a la titular del vehicle, quan li van comunicar aquesta situació.

El darrer incident va tenir lloc el 21 d'agost de 2023, quan l'acusat va abordar la dona pel carrer i la va anar perseguint a una curta distància, inferior en tot cas de la que tenia estipulada per la resolució judicial de l'ordre d'allunyament, fins que tots dos van arribar a les oficines de la Policia Local de Manresa. Després que els agents comprovessin la situació processal de l'home, va ser detingut.

Per aquests fets comesos, la fiscalia demana al manresà una condemna total de 29 mesos de presó, comptant els dels tres delictes que l'acusen. Per un costat, s'enfronta a divuit mesos de presó pel delicte continuat de violació de domicili i, per un altre, un total d'onze mesos de presó pel delicte continuat de trencament de condemna. A banda, se li tornarà a prohibir que es pugui aproximar a la seva dona a una distància menor a 500 metres, com també del seu domicili, lloc de treball i altres espais que freqüenti, així com que es comuniqui amb ella per qualsevol mitjà durant un període de tres anys a la condemna de presó que se li imposi.

El judici començarà el pròxim dimecres dia 25 de setembre a 2/4 de 10 a l'Audiència Provincial de Barcelona, amb la previsió que duri fins al divendres de la mateixa setmana, el dia 27.