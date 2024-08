L'Ajuntament intensifica la presència policial per garantir la seguretat durant la Festa Major de Manresa

La Festa Major de Manresa comptarà amb un ampli dispositiu per tal de garantir la seguretat dels diferents actes del programa. També s’ampliaran els horaris d’obertura de la comissaria del Centre Històric, que obrirà les 24 hores del dia.

A partir d’avui dijous, que és quan comença el gruix dels actes del programa, i fins dilluns vinent, 2 de setembre, s’intensificarà la presència policial a tota la ciutat. A més, es posarà èmfasi en els diferents actes del programa i, en especial, en els més multitudinaris, com els concerts del carrer Sallent, el Castell de Focs i el Correfoc.

Aquest increment de la seguretat suposarà multiplicar per dos i, en alguns moments per tres, la xifra de patrulles de paisà operatives. L’objectiu és prevenir actes incívics, com poden ser botellots, i actuacions delinqüencials en els principals actes de la Festa Major. La presència d’agents de paisà també permet actuar d’una forma molt àgil i discreta en cas que sigui necessari. Aquesta presència va acompanyada de les habituals patrulles uniformades i vehicles logotipats de la Policia Local.

En els punts més propers als concerts i en altres actes que es preveuen multitudinaris també s’hi establiran controls de trànsit i d’alcoholèmia.

D’altra banda, enguany, la Policia Local incorpora un dron en els actes més multitudinaris de la Festa Major i que estarà operatiu en els concerts del carrer Sallent, el Castell de Focs i el Correfoc. La presència del dron és sempre amb finalitats de seguretat i la visualització en directe de les imatges només la fan agents de la Policia Local. El pilotatge va a càrrec d’una empresa especialitzada, amb un pla de vol establert també pel cos policial. El passat 13 d’agost, es va fer un vol de proves del dron. A més a més, es farà un monitoratge actiu de les càmeres de les zones on hi ha videovigilància i s’hi preveu més afluència durant aquests dies.

Pel que fa a la comissaria de proximitat del Centre Històric, compartida entre Policia Local i Mossos d’Esquadra i ubicada al passeig de la República, ampliarà el seu horari durant els dies de Festa Major. Estarà oberta les 24 hores del dia a partir d’aquest divendres i fins el proper dilluns, quan el Correfoc i el seu ball posterior posaran el punt i final a la Festa Major. Així, els ciutadans disposaran, en tot moment, d’un punt de referència proper als espais on es porten a terme bona dels actes festius d’aquests dies i al qual es podran adreçar en cas que hi hagi qualsevol incidència.

El dispositiu de seguretat policial de la Festa Major s’executa de forma conjunta entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra.

Uns 300 efectius garantiran la seguretat durant el Castell de focs i el Correfoc

El Castell de Focs i el Correfoc són dos dels actes de la Festa Major de Manresa que compten cadascun d’ells amb un Pla d’Autoprotecció (PAU) i que tenen el vistiplau de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. Aquests plans determinen els riscos potencials i també quines són les mesures que cal prendre per minimitzar-los i com actuar en cas que es produeixi una emergència.

Pel que fa a la mobilització d’efectius, el Castell de Focs de diumenge 1 a la nit, comptarà amb unes 150 persones que vetllaran per la seguretat a la zona del Parc de l’Agulla. En el dispositiu hi participaran Policia Local de Manresa i també de Sant Fruitós i Santpedor, els Mossos d’Esquadra, ADF Pla de Bages, Bombers de la Generalitat, Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Creu Roja i Protecció Civil. També cal sumar-hi el personal de l’empresa encarregada del Castell de Focs i de manteniment que hi dona suport.

Al ser un dels actes en els quals es preveu més afluència, amb públic familiar inclòs, Creu Roja repartirà unes 2.000 polseres de Protecció Civil, en les quals s’identifica els infants amb el seu nom i un telèfon de contacte per si es perd o desorienta durant l’acte.

També s’instal·larà un Centre de Control, Alarma i Comunicacions (CCAC) de Protecció Civil al mateix Parc de l’Agulla, a la zona del camí de les Aigües on s’atendran tots els possibles conats o emergències. Al mateix indret hi haurà la vela d’atenció sanitària amb efectius de Creu Roja.

En el cas del Correfoc, del dilluns 2 a la nit, es preveu mobilitzar unes 130 persones dels diferents cossos policials i d’emergències, a part del personal de manteniment de l’Ajuntament i els membres de Xàldiga. També hi haurà un CCAC de Protecció Civil a la plaça Europa, on també hi haurà el principal equip de prevenció sanitària per a l’acte.

Les diferents afectacions de trànsit previstes per la Festa Major, es poden consultar a la pàgina web municipal.

Punts Lila i Àngels de Nit per un oci nocturn responsable i sense agressions sexistes

Un any més, la Festa Major comptarà amb Punts Lila en els principals espais d’oci nocturn. Així, el divendres 30, dissabte 31 i diumenge 1, n’hi haurà dos. Un Punt Lila estarà instal·lat al carrer Sallent i l’altre a la plaça Fius i Palà, al costat del Quiosc de l’Arpa. Estaran oberts de les 22.30 h fins a les 3.30 h. El dilluns 2 hi haurà un únic Punt Lila, amb motiu de concert del Correfoc, que estarà al carrer de Sant Miquel i el seu horari serà de les 00.30 h fins a les 4 h. El Punt Lila és un espai professional d’informació, atenció, prevenció i acompanyament davant de les violències i agressions sexistes i LGTBI-fòbiques que es puguin produir en els espais d’oci nocturn.

A més a més, divendres, dissabte i diumenge a la nit, al carrer Sallent, hi haurà el servei itinerant Àngels de Nit. Es tracta d’un espai professional d’informació sobre el consum responsable de substàncies i els riscos associats.