La Manresa Desconeguda ensenya el procés de potabilització de l’aigua

Abans no surti l’aigua per l’aixeta, a Manresa fa un llarg recorregut que comença al riu Llobregat al seu pas per Balsareny, continua pel canal medieval de la Séquia, arriba al parc de l’Agulla i d’aquí un ramal continua cap a can Font, i la planta potabilitzadora i els dipòsits nous que hi ha a la vora. Aquest dijous, les visites a la Manresa Desconeguda ha desvetllat les particularitats de can Font i el procés per fer que l’aigua sigui potable.

325 persones han participat en la proposta que s’ha dividit en dues parts. La visita a can Font, on hi ha el Centre d’Interpretació de l’Aigua, i posteriorment, després d’un breu passeig, la planta potabilitzadora.

Masia envoltada d'un bosc d'alzines

Can Font, envoltat d’un bosc d’alzines i on encara passa un ramal de la Séquia, era una de les masies importants de Manresa, juntament amb La Culla o l’Oller del Mas. Documentada al segle XIII, era lluny de la ciutat. Pertanyia a la família Andreu i la terra la treballava un pagès de Sant Salvador anomenat Serra. Quan una pubilla es va casar amb un Font va passar a dir-se can Font Serra. A partir del segle XIX va canviar de mans en diverses ocasions fins que va quedar abandonada els anys 70 del segle XX. A la dècada dels 80 va passar a mans de l’Ajuntament i el 2006 s’hi va instal·lar Aigües de Manresa. Actualment, és la seu de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Séquia.

Els visitants a l'interior de la masia de can Font, ja documentada al segle XIII tot i que podria ser anterior / AXEL CASAS

Els visitants ha tingut l'oportunitat de visitar la capella, inicialment dedicada a Sant Ramon, i l’edifici de la vella masia. També la gran roda hidràulica de l’exterior, propvinent d’una serradora que hi havia l’actual carrer Dos de Maig, i que rodava amb l’aigua de la Séquia, que també regava els horts de l’actual barri de Valldaura.

Aigua neta

A la planta potabilitzadora, els participants en la visita han conegut els tres processos pels quals passa l’aigua abans no sigui potable. Les reixes per treure les partícules més grans, els dipòsits de decantació per eliminar sediments i, finalment, el seu pas per filtres. Això i els productes químics com el clor, fan la resta i l’aigua, ja potable, s’envia a la xarxa que la porta a totes i cadascuna de les llars de Manresa.

Per cert, que el terme dipòsits nous s’hauria de començar a canviar. Són de finals del XIX i principis del XX per substituir els de la carretera de Santpedor, l’actual Museu de l’Aigua i el Tèxtil.

Les visites a la Manresa Desconeguda continuaran aquest divendres amb la proposta de conèixer l'antic escorxador de la ciutat, que ara forma part del campus universitari de la ciutat.