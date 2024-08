La protectora té llista d’espera per a gossos petits i se li acumulen els grossos

La protectora d’animals de Manresa, l’Aixopluc, no està tan col·lapsada com estius anteriors per abandonaments estacionals, però té un problema enquistat amb els gossos que són de races considerades com a potencialment perilloses (GPP). Mentre tenen llista d’espera per adoptar els gossos més petits o fins i tot de races mitjanes, l’enorme majoria dels que pertanyen a la categoria de PP o que són molt grossos de dimensions, o grans d'edat, acaben per morir de vells a la protectora.

«És molt trist, però, quan ens entra un GPP ja ens preparem perquè es quedi amb nosaltres molt temps», diu Anabel Ponce, treballadora de la protectora. Explica que «quan una persona està interessada a adoptar un gos, normalment ens especifica que no vol que sigui d’una raça PP perquè no vol haver de portar el seu gos sempre amb el morrió pel carrer quan el treu a passejar».

Així doncs, segons fa saber Ponce, el 90% dels GPP que entren a l’Aixopluc eternitzen la seva estada o, directament, ja no surten mai, mentre que, quan entra un gos petit o mitjà, que passa menys sovint, marxa de seguida perquè generen més interès i, fins i tot, hi ha una llista d’espera per adoptar cans de races més menudes a la protectora de Manresa.

«Quan ve algú amb la idea d’endur-se un gos, els pots convèncer perquè n’adoptin un de més gros o més vell del que tenia pensat en un primer moment, però si tenen clar que no volen gossos que hagin d’anar amb morrió, és gairebé impossible convèncer-los que la majoria d’aquests gossos són animals que, en moltes ocasions, són més tranquils i més afectuosos que els que són més petits», relata Ponce.

A banda de tots els gossos que hi ha a les instal·lacions de l’Aixopluc, davant l’Escola Agrària de Manresa, la protectora en té una quinzena més repartits ens cases d’acollida. Per tant, entre uns i altres hi ha més d’un centenar de gossos a la protectora de la capital del Bages. Ponce celebra que «hi ha famílies que estan disposades a tenir-los durant força temps, tot i que saben que no els poden adoptar pel motiu que sigui; així i tot, ens ajuden moltíssim».

Manca de responsabilitats

En l’hora i mitja que Regió7 va ser a les instal·lacions de l’Aixopluc, hi va anar una parella per deixar el seu gos al·legant que no els deixaven tenir-lo al pis al qual havien anat a viure. El personal de la protectora no va poder acceptar-lo per falta d’espai.

Ponce detalla que es troba amb aquesta mena de situacions molt més sovint del que li agradaria. «La gent agafa animals sense pensar en les responsabilitats que poden comportar i quan la cosa se’ls complica una mica, es volen desfer del problema ràpidament», lamenta. Aquesta parella va haver de tornar al pis, on per contracte no podien tenir animals de companyia des d’un primer moment, amb el gos que no van aconseguir que la protectora es quedés.

Ponce també subratlla que treballen amb un pressupost força ajustat i que acceptar una incorporació nova és una inversió molt important «que la gent mai pensa» quan porta un gos del qual ja no es pot fer càrrec. «Sempre que ens arriba un animal l’hem de dur a una visita al veterinari castrar als que no ho estiguin».

Malabars amb els diners

A més a més del manteniment de les instal·lacions de la protectora, l’Aixopluc té despeses molt importants en veterinaris, medicaments, alimentació i personal.

Pel que fa a aquest últim punt, cada dia hi ha entre set i vuit persones treballant a la protectora. Es dediquen sobretot a les tasques de neteja de les gàbies, també alimenten els animals i fan tasques administratives i de recepció, tant de les persones interessades a adoptar una mascota com dels que les volen deixar, i també dels nous voluntaris.

Un altre dels aspectes en els quals ha de fer malabars la protectora és en la renovació de les seves instal·lacions tenint en compte el seu pressupost. Fa un parell de temporades van començar unes obres per construir un nou espai per als gats que actualment estan parades. Ponce explica que «hi ha gats que viuen amagats» perquè senten molt estrès a causa del soroll constant dels lladrucs dels gossos, que estan molt a prop.

La idea d’aquesta remodelació és fer un espai més tranquil on els gats se sentin com a casa. «A més que hi haurà més silenci, la idea és fer gàbies més altes, però que no tinguin el sostre cobert, perquè tinguin una sensació de llibertat de més plena que l’actual».

Tothom és benvingut

Després que els treballadors compleixin amb totes les seves tasques diàries abans esmentades, els queda molt poc temps per treure a passejar els gossos o per, senzillamen,t passar estones jugant amb ells, per això Ponce agraeix tant la tasca dels voluntaris.

Els períodes vacacionals són els més problemàtics per trobar gent que estigui disposada a prestar la seva ajuda, però aquest estiu se n’estan sortint força bé. Els dies laborables hi sol anar una mitjana d’unes cinc persones i els caps de setmana aquesta xifra es dobla. Des de la protectora fan una crida a totes les persones que hi estiguin interessades que s’apropin a demanar informació i a conèixer a alguns gossos que podrien treure a passejar.

«Ens va bé que vingui gent de qualsevol edat», assegura Ponce. Detalla que «els més joves poden treure els animals més grans perquè tenen més força, però les persones grans també ens ajuden molt perquè s’estan a un pati en el qual els gossos no poden sortir sols i els fan companyia i no els hem ni de lligar perquè és un espai tancat. O sigui que tothom pot donar un cop de mà i serà benvingut».

Haver de dir que no

Així com s’ha de negar l’entrada a molts animals per temes d’espai i veterinaris, a l’Aixopluc també han de dir que no a moltes adopcions. Segons relata Ponce, en la majoria dels casos en què es nega l’adopció és perquè «el gos i la persona no són compatibles».

Recorda algun cas en què «per sentit comú» han hagut de rebutjar l’adopció i l’animal s’ha quedat finalment a l’Aixopluc: «Si ve una persona de vuitanta anys que vol quedar-se un cadell, li haurem de dir que no perquè és incompatible, ja que el gos tindrà l’energia pels núvols i l’amo no podrà satisfer les seves necessitats i acabarà generant un conflicte a casa».

Quan els animals s’adopten ja estan desparasitats, esterilitzats, xipats, vacunats i amb totes les analítiques corresponents. n

