Visites a la Manresa Desconeguda: l’aigua i la universitat s’obren a la ciutat

El Centre de l’Aigua de Can Font, i l’antic escorxador de la ciutat, que ara forma part del campus universitari de Manresa, són les dues propostes de les visites a la Manresa Desconeguda de la Festa Major d’enguany. Es duran a terme avui dijous , 29 d’agost, i demà divendres.

La primera serà el Centre de l’Aigua de Can Font. Entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre, Can Font i el bosc d’alzines que l’envolta acollirà els visitants per comentar els usos històrics i actuals de l’aigua de la Séquia: agrícoles, industrials i domèstics. Es farà a través d’un recorregut guiat pel curs de l’aigua de la Séquia que passa pel ramal de Can Font. Es visitarà el Centre de l’Aigua que hi ha a la masia, els dipòsits nous que hi ha una mica mes enllà, l’anomenada fàbrica de les puntes del costat i la planta potabilitzadora d’Aigües de Manresa, on es tracta l’aigua perquè pugui arribar a totes les llars.

Can Font era un dels masos més importants de la ciutat. Documentat ja a l’època medieval, estava allunyat del que pròpiament era el nucli de la ciutat, a la partida anomenada de La Serra. Actualment acull un centre d’interpretació de la importància de l’aigua per al desenvolupament, i també és la seu de la Fundació Aigües de Manresa-Parc de la Séquia. La visita durarà aproximadament una hora i quinze minuts.

Visita a l’antic escorxador

«De les mesures higienistes a una universitat d’excel·lència» és la segona proposta de la Manresa Desconeguda. En aquest cas per visitar els antics edificis que conformaven l’escorxador de Manresa, que es va construir a principis del segle XX al que llavors eren els afores de la ciutat. Es tracta d’un recinte modernista obra de l’aquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. Per un cantó hi ha instal·lacions dels estudis de Fisioteràpia de la Fundació Universitària del Bages, i per l’altra la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. La visita es durà a terme, entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. També es podrà veure el nou LAB 0-6 al nou edifici de la FUB4, i el Centre d’Innovacio en Simulació (CISARC) d’UManresa. Tot plegat es calcula que pot durar poc més d’una hora.