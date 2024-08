Voluntaris de l'Aixopluc: «Tenim gossos a casa, però aquí sempre s’aprèn»

En quin moment decideixen començar a fer voluntariat a l’Aixopluc i què els porta a prendre la decisió?

J.J.: Venim des del febrer de l’any passat, o sigui, fa més o menys un any i mig i estem molt contents de poder continuar venint sempre que podem.

M.T.P.: Vam vanir per primer cop quan jo em vaig prejubilar. Estava acostumada a treballar moltes hores i estar molt activa durant el dia. Necessito fer coses constantment perquè soc una persona molt nerviosa i aquesta ens va semblar una solució molt agradable i, a més, els donem un cop de mà amb els gossos.

Què els aporta això en l’àmbit personal?

M.T.P.: És una experiència molt gratificant. Sempre que marxem tenim ganes de quedar-nos una estona més o de tornar tan aviat com puguem. Cada dia aprenem coses d’aquests gossos, que, pobrets, ho deuen haver passat molt malament.

J.J.: Nosaltres tenim gossos a casa, però aquí sempre s’aprèn. També ens vam treure aquí el carnet per poder tractar amb els gossos potencialment perillosos, perquè d’aquí en són la majoria.

Llavors, poden treure a tots els gossos de la protectora?

J.J.: No, n’hi ha alguns que sí que poden ser perillosos o que potser tenen alguna mena de trauma i només els poden treure els treballadors d’aquí, però són molt pocs. A més, per temes d’edat i de força, els més grans no els podem controlar.

M.T.P.: Nosaltres, quan vam començar trèiem els més tranquils i eren poquets els que ens coneixien. Ara en treiem de forma habitual uns 20 o 25, que són els que més ens coneixien i els que ens tenen més confiança perquè ja ens han vist molts cops.

Alguna de les mascotes que tenen a casa havia estat a l’Aixopluc?

M.T.P.: No, les vam tenir abans de conèixer aquesta protectora. La nostra gossa gran, la Kira, la vam adoptar al refugi del Tuc del Pont de Vilomara quan era un cadell de només dos mesos i ara ja té onze anys. Podríem dir que s’ha passat tota la vida amb nosaltres. I la gosseta més petita que tenim també la vam adoptar en una altra protectora, és un yorkshire, i amb l’altra s’estimen molt, és molt bonic veure com van construint vincles.

J.J.: A nosaltres ja ens agradaria tenir-ne més o venir aquí més sovint, però les despeses econòmiques acaben pujant molt a final de mes. Nosaltres som de Navàs i aquesta es la protectora que tenim més a prop.

En el temps que porten, han vist l’evolució d’alguns gossos?

M.T.P.: I tant, ja només començant per casa, la germana del Josep va adoptar un gos aquí que s’ha fet grandiós i molt fort i estan molt contents de tenir-lo. Això sí ara només el pot treure el meu cunyat perquè a ella la tiba massa.

J.J.: I dels gossos que hi ha aquí, un dels casos més excepcionals que hem vist és el de la Sira i el Suro, que van arribar en un estat que només eren pell i ossos. Eren d’una persona que vivia al carrer i estaven molt desnodrits. Emociona molt veure com estan ara i l’energia que tenen. Tant de bo tinguin sort i els adopti algú. n

