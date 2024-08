Visites a la Manresa Desconeguda: d'escorxador de xais a universitat de renom

En el mateix espai on s’escorxaven xais fa un segle, ara es formen mestres d’educació infantil, fisioterapeutes i futurs empresaris. Més de 350 persones han conegut avui de primera mà la història de l’antic escorxador municipal de la capital del Bages en el marc de les Visites a la Manresa Desconeguda, un clàssic de la programació de la festa major.

L’edifici, projectat pel màxim exponent del modernisme manresà, l’arquitecte Oms i Ponsa, es va inaugurar el 1908 en un espai que en aquell moment eren els afores de la ciutat. Tal com va explicar el guia del segon grup de la tarda, Josep Galobart, «amb les reformes de l’espai, s’ha procurat conservar el màxim de l’essència».

A hores d’ara, encara es conserven moltes pistes que ajuden els visitants a identificar de seguida quin havia estat l’ús anterior de l’edifici. Ja només començant per l’entrada del que és ara l’edifici FUB2, on, a banda d’haver-hi un bou a cadascun dels costats de la porta principal, a dalt hi diu «matadero». Abans del 1936 hi posava «escorxador», però els franquistes ho van fer canviar a castellà i així s’ha quedat fins als nostres dies.

Segons la vicerectora del campus de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Sílvia Mas, «tot i que som una universitat amb un gruix molt important d’estudiants internacionals, ens reivindiquem com una universitat del territori de la Catalunya central». Per aquest motiu, considera «importantíssim» que s’hagi conservat al màxim l’estètica de l’edifici.

Les aules de fisioteràpia estan situades ara en l’espai on es mataven els xais i es penjaven perquè s’escolés tota la sang de l’animal. En les fotos històriques mostrades en una presentació durant la visita, es veuen les rajoles grogues i verdes pràcticament idèntiques a les que estan col·locades en l’actualitat. Tot i que avui dia la seva funció és bàsicament ornamental i estètica, antany van ser un element clau per mantenir la higiene dins l’escorxador, ja que eren molt més fàcils de netejar que no pas les parets de ciment.

La biblioteca està situada en un altre edifici, on es mataven els porcs. Va ser la primera biblioteca interuniversitària de l’Estat perquè acull els alumnes de la mateixa FUB, però també de la UPC. Anualment unes 10.000 persones passen per aquestes instal·lacions que encara conserva l’estructura original, tot i que s’hi va afegir un altre pis per encabir diversos espais.

