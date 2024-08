Discrepància entre l’Ajuntament de Manresa i l’Alternativa per cinc decibels

El tema dels decibels a la plaça del mercat de Puigmercadal de Manresa, que avui divendres acollirà la segona nit de concerts de la Festa Major Alternativa, ha generat discrepàncies entre l’Ajuntament i els organitzadors de la festa per cinc decibels, que semblen pocs, però, en un concert en directe, poden ser decisoris per sentir bé la música a una certa distància.

Segons l’Ajuntament, en cap moment no es va comprometre que es podria arribar als 85 decibels en façana a cal Jorba, on viuen els veïns que demanen que l’Alternativa marxi d’allà per poder descansar a la nit. En canvi, els organitzadors d’aquesta festa asseguren que en una reunió que van mantenir amb el consistori els va assegurar que es podria arribar als 85 decibels i que, dos dies abans de començar, els va dir que haurien de ser 80.

Aquest diari ha explicat fil per randa en l’edició d'avui en què consisteixen les limitacions aplicades als concerts a la plaça de Puigmercadal a escala acústica, de les quals s’ha encarregat l’Ajuntament amb la intenció de fer viable la convivència entre els concerts de l’Alternativa fins a la matinada i el dret a descans dels veïns. L’objectiu bàsic és no sobrepassar els 80 decibels en façana a cal Jorba que, fins ara, podien arribar a superar els 90, segons l’expert en acústica que ha assessorat l’Ajuntament a l’hora d’aplicar les mesures acústiques esmentades.

L’Ajuntament ha explicat que, tot i que els 80 decibels són el que es fa servir de referència, com que és coneixedor que la Generalitat està estudiant la possibilitat d’arribar als 85 en segons quins casos en el nou decret de la Llei 16/2002, li va sol·licitar que estudiés la possibilitat d’autoritzar els 85 decibels en façana per a la Festa Major Alternativa, i que la resposta de la Generalitat va ser que no.

En la manifestació de dijous a favor de mantenir la cultura popular al carrer organitzada per l’Alternativa, que va aplegar prop de 400 persones, el manifest que es va llegir al final va incloure el retret a l’Ajuntament que, «a dos dies de començar, ens van dir que els volums haurien de ser més baixos del promès perquè la Generalitat no hi està d’acord». Consultats a posteriori per aquest diari, han explicat que van mantenir una reunió amb l’Ajuntament, que els va «garantir els 85 decibels» com a contrapartida a acabar més d’hora la primera nit i que, «després, ens van dir que havien de ser 80».

Els resultats

Què han suposat les limitacions acústiques? Segons l’expert, «ha passat el que ja es pensava, que a les primeres files se sent bé igual, però, a partir de la taula de so, amb la gent xerrant, no». En canvi, remarca, el so torna a ser òptim «des de darrere de tot, quan s’arriba a la plaça, perquè la música no ha de competir amb la gent xerrant». Remarca que el salt de 80 a 85 decibels és exponencial, amb la qual cosa, sí que ve de cinc decibels.

Avui, a l’Alternativa hi ha previst que hi assisteixin tècnics de la Generalitat que estan seguint molt de prop aquest tema lligat amb el nou decret de la llei de protecció contra la contaminació acústica.

