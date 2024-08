Els treballs per millorar l'espai públic arribaran a partir de dimarts a catorze carrers de Manresa

La pròxima setmana es posarà en marxa a Manresa el Pla de Millora de l’Espai Públic 2024 que permetrà arreglar la calçada en trams de 13 carrers de la ciutat. Els primers treballs començaran el dilluns 2 de setembre al Pont de la Reforma, al carrer d’Àlvar Aalto i al carrer de Puig i Cadafalch, i durant la setmana també s’estendran a altres indrets com el Passeig Pere III, l’avinguda de les Bases de Manresa i la Sagrada Família. Cadascuna de les intervencions previstes comportaran afectacions a la mobilitat de com a màxim quatre dies.

Les actuacions començaran dilluns al Pont de la Reforma, en el tram comprès entre la plaça de la Reforma i l’estació de Renfe-rodalies; al carrer d'Àlvar Aalto, entre els carrers Pablo Picasso i Alexander Soler, i al carrer de Puig i Cadafalch, entre el passeig Joan Miró i el carrer Rovira Trias. A aquestes actuacions inicials, cal afegir-hi les que es duran a terme al llarg de la setmana en altres punts de la ciutat.

Calendari i afectacions una a una

Dilluns, 2 de setembre

Pont de la Reforma , entre la plaça Reforma i l’estació de Renfe-rodalies. Amb motiu dels treballs de pavimentació, es tallarà el trànsit en aquest punt , de manera que l'accés de vehicles a l'estació de trens s’haurà de fer per la carretera C-1411b des del Pont de Sant Francesc o bé des de la carretera C-55. També es veurà afectada la línia 8 Perimetral de Bus Manresa, així com algunes línies dels serveis de Transport de la Generalitat de Catalunya. Es recomana consultar els canvis a través de l'App de Bus Manresa, de la seva pàgina web o bé al telèfon 93 875 71 50.

Dimarts, 3 de setembre

Carrer Rosa Sensat , entre l'avinguda Països Catalans i el carrer Lola Anglada. Amb motiu dels treballs de pavimentació, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Rosa Sensat entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer Lola Anglada. Els veïns del carrer Lola Anglada hi tindran accés amb el vehicle des del carrer Sant Joan. Pel que fa a l'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres, es permetrà sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball. La Línia 5 Sant Pau-Dolors-Viladordis de Bus Manresa es veurà afectada pels desviaments de trànsit. Es recomana consultar els canvis de Bus Manresa a través de l'App, de la pàgina web o al telèfon 93 875 71 50.

Dimecres, 4 de setembre

Passeig Pere III , entre la plaça 11 de Setembre i el carrer Soler i March. Amb motiu dels treballs de pavimentació, el tram que es reasfaltarà quedarà totalment tallat al trànsit . Els vehicles que circulin pel passeig de Pere III en direcció a la plaça Espanya es desviaran a l'alçada de la plaça de l'11 de Setembre pel lateral esquerre del Passeig (costat edifici Sindicats). En aquesta zona es prohibirà l'estacionament i es canviarà el sentit de circulació. El trànsit de vehicles es mantindrà pels dos laterals del 2n tram de passeig de Pere III. Es tallarà el trànsit pel carrer que connecta el Circumval·lació amb el passeig de Pere III. Els veïns del carrer del Primer de Maig hi podran accedir i sortir amb vehicle des de la rotonda del carrer de Carrasco i Formiguera. Les àrees de residus afectades per les obres es traslladaran en punts propers segons l'estat i fase dels treballs. La línia L1 Balconada , L2 La Parada i L3 Mion de Bus Manresa es veurà afectada pels desviaments. Es recomana consultar els canvis de Bus Manresa a través de la seva App, de la pàgina web o bé al

Dijous, 5 de setembre

Carrer Roger de Flor , entre el carrer Oms i de Prat i el carrer Sant Llorenç de Brindisi. Amb motiu dels treballs, es tallarà el trànsit al carrer Roger de Flor, entre els carrers Oms i de Prat i Sant Llorenç de Brindisi, i al carrer Sant Llorenç de Brindisi, entre els carrers Sant Maurici i Caputxins. Es canviarà el sentit de circulació del carrer Sardana entre l'avinguda Francesc Macià i el carrer Caputxins per donar accés de vehicles a la zona de la Clínica Sant Josep. L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball. La línia L1 Balconada i la L8 Perimetral-Estacions de Bus Manresa es veurà afectada pels desviaments. Es recomana consultar els canvis de Bus Manresa a través de la seva App, de la pàgina web o bé al telèfon 93 875 71 50.

Divendres, 6 de setembre

Carrer de Sant Magí , tram entre el carrer Roger de Flor i el carrer Viladordis. Amb motiu dels treballs de reasfaltatge de la calçada, es tallarà el trànsit del carrer Sant Magí, entre els carrers Roger de Flor i Viladordis. L'accés i sortida dels guals situats en el tram d'obres es permetrà sempre que els treballs ho permetin i fora de l'horari de treball. Les àrees de residus afectades per les obres es traslladaran en punts propers segons l'estat i fase dels treballs.

Es garantiran recorreguts alternatius

En totes les actuacions es garantiran recorreguts alternatius per a la mobilitat de vehicles i persones i es permetrà l'accés i sortida dels guals situats en els trams d'obres sempre que l'estat dels treballs ho permeti i fora de l'horari de treball. Alguns treballs també comportaran el desviament de línies d’autobús. En aquest sentit, es recomana consultar els canvis a través de l'App de Bus Manresa, de la seva pàgina web o bé al telèfon 93 875 71 50. També hi haurà algunes afectacions en línies dels serveis de Transports de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les àrees de residus que estiguin en l’àmbit d’influència de les obres, es traslladaran a punts propers segons l’estat i la fase dels treballs.

Els treballs de pavimentació de calçades formen part del Pla de Millora de l’Espai públic 2024 presentat el mes de febrer passat i compten amb un pressupost de 350.000 euros. El Pla també destina 450.000 euros a la millora de voreres i espais de vianants, 140.000 euros per millorar parcs infantils i 80.000 euros per arranjar camins rurals. A més a més, enguany s’estrenarà un programa específic per reforçar els treballs de manteniment dotat en 500.000 euros.