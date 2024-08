Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest divendres?

Manresa viurà aquest divendres, 30 d'agost, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

VISITA A LA CASA DE LA CULLA

De 10.30 a 12 h · Casa de la Culla

Visita guiada per diferents espais d’aquesta masia mil·lenària per conèixer la seva història, com es va construir i la relació que té amb la història agrícola i la producció del vi al Bages. Activitat no accessible per persones amb mobilitat reduïda. Activitat per a públic adult. Preu: gratuït amb reserva prèvia a: www.parcdelasequia.cat/ agenda Organitza: Parc de la Séquia

VISITES A LA MANRESA DESCONEGUDA: DE L’ESCORXADOR DE LES MESURES HIGIENISTES A UNA UNIVERSITAT D’EXCEL·LÈNCIA

De 17 a 20 h

Visita guiada als antics edificis de l’escorxador, restaurants i aules teoricopràctiques de la Facultat de Ciències de la Salut de Manresa (UVic-UCC) i a la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa. També es visitaran el LAB 0-6 (laboratori de ciència per a infants) i el CISARC, el Centre d’Innovació en Simulació, d’UManresa. Inici de la visita: FUB2 (avinguda de les Bases de Manresa, 1). Durada de la visita: 1 hora i 15 minuts. Visita accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Imprescindible fer reserva prèvia a partir de dilluns 26 d’agost a les 10 h fins a exhaurir places a: - Electrònicament a www.manresaturisme.cat - Presencialment a l’Oficina de Turisme de Manresa (plaça Major, 10) Horari: de dilluns a dijous de 10 a 15 h i divendres de 10 a 15 h i de 17 a 19 h. Preu: gratuït Organitza: Ajuntament de Manresa Col·laboren: Centre d’Estudis del Bages, Fundació Universitària del Bages-UManresa i Fundació Turisme i Fires de Manresa.

MICROSCOPIES

A partir de les 18 h · De Can Poc Oli al Gorg de les Escaletes

Itinerari amb intervencions artístiques permanents i efímeres a l’Anella Verda. Inauguració a les 18 h. Es recomana anar ben calçat i dur aigua. Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

MÚSICA D’ARREL AFRICANA I JAMAICANA

18 h · Plaça Europa

De 18 a 19.30 h: Nuff Luv DJ (dancehall, reggae, dub, afro-beat)

Nuff Luv DJ (dancehall, reggae, dub, afro-beat) De 19.30 a 21 h: Ams DJ (dancehall, reggae, afro-house)

Ams DJ (dancehall, reggae, afro-house) De 21.30 a 23 h: Afri-Kang “Voce de Àfrica, Son de Senegal” (afro mandinga, world music)

Afri-Kang “Voce de Àfrica, Son de Senegal” (afro mandinga, world music) De 23.30 a 2 h: Jah Vibes meets Druiddub & Rusta Man (reggae, dub)

Organitza: Associació reggae Inner Luv Manresa & Y tu en África.

CONCERT DE TARDA AMB LA COBLA ORQUESTRA SELVATANA

19 h · Plaça Porxada

Concert de Festa Major amb la Cobla Orquestra Internacional Selvatana.

“UH! QUIN CANGUELI”

19 h · Jardins del Casino

Espectacle de música i titelles a càrrec de la companyia Xip-Xap. La bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de paret, la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten per fer una festa, la festa del cangueli! Espectacle per a públic familiar.

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DE PINTURES DE JOAQUIM FALCÓ

20 h · Espai d’Art Cercle Artístic (C. Barreres, 1)

Mostra dedicada al pintor manresà de projecció internacional que ha exposat a ciutats com París, Nova York, Madrid i Osaka. Es podrà visitar fins al 13 de setembre. Horari: de dilluns a dissabte de 18 a 20.30 h. Organitza: Cercle Artístic de Manresa

GEGANTNIT!

21 h · Passeig de Pere III (Ben Plantada)

Cercavila nocturna amb gegants. Recorregut: Passeig de Pere III (Ben Plantada), pl. Onze de Setembre, Passeig de Pere III (2n tram), pl. Neus Català Pallejà, Passeig de Pere III (1r tram), Muralla del Carme, c. Infants, c. Puigterrà de Dalt, pl. Lladó i c. Verge de l’Alba. Amb la participació de Gatzara Fot-li Foc, Joves Geganters de Manresa, Geganters del Poble Nou i Geganters de Manresa. Organitza: Geganters de Manresa

BALL DE FESTA MAJOR

21.30 h · Passeig de Pere III (2n tram)

Viu la Festa Major ballant a la fresca al Bar Plaça. A càrrec de Jordi Soler. Organitza: Diesa

DELIRI BARROC

22 h · Plana de l’Om

“Jueus de l’Aixada” i “El Rei sol” proposen la festa més exagerada i excessiva de la història de Manresa. Per ballar sense parar amb la millor música de tots els temps! Organitza: Jueus de l’Aixada.

TRADIDANSA 2024

22 h · Plaça Major

Espectacle de dansa d’arrel tradicional. Organitza: Esbart Manresà de l’Agrupació Cultural del Bages

NIT DE SALSA

22.30 h · Plaça Neus Català Pallejà

Per ballar i aprendre passos fàcils i divertits. La millor manera de riure, de passar-s’ho bé i de conèixer gent nova. Activitat per a tots els públics i edats. Organitza: Associació Cultural Recreativa Cubason

BALL DE NIT AMB LA COBLA ORQUESTRA SELVATANA

23 h · Plaça Sant Domènec

Per ballar amb les cançons d’una de les cobles-orquestra punteres i imprescindibles a les festes majors de Catalunya. A continuació, DJ NEUS GONZÁLEZ Diversió i energia damunt l’escenari amb varietat d’estils musicals.

II FESTA COCOTOWN COCOTOWN

23 h · Carrer Sallent

La més coneguda festa temàtica de COCO CLUB, es trasllada al carrer Sallent de Manresa. Festival apte per a tothom que es caracteritza per la màxima interacció amb el públic: confeti, pluja de globus, pals lluminosos, CO2, xanquers, animadors i xou amb equip de ball i música dels DJ de moda Arzzett, Kevin Leal i DJ Creus. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a l’enllaç: https://web.lafestamajor.cat/ accessible o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Manresa.

