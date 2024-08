No superar els 80 decibels en façana, l’objectiu als concerts de l’Alternativa

La 33a Festa Major Alternativa de Manresa va estrenar, ahir dijous, la programació a Puigmercadal. A l’hora de tancar edició, hi havien de començar els primers concerts aplicant les mesures anunciades per l’Ajuntament per reduir-ne l’impacte acústic als habitatges dels veïns de cal Jorba, principals afectats. Es tracta que no portin als jutjats la petició feta, de moment, via consistori per aconseguir que la festa no es faci més en aquest indret per poder descansar a la nit. L’objectiu bàsic de les mesures aplicades és minimitzar l’impacte acústic en façana per no sobrepassar els 80 decibels que fixa la llei. Durant els quatre dies de festa a la plaça es registrarà tot per tenir informació dels nivells de soroll.

Segons un expert en acústica que ha assessorat el consistori consultat per aquest diari, són mesures pioneres que la Generalitat preveu seguir molt de prop per si, amb l’entrada en vigor el nou decret sobre contaminació acústica, que ha remogut el sector de la música en considerar-lo extremadament limitador, cal apostar cada cop més per sistemes de sonorització que redueixin els decibels.

Una opció molt senzilla per estalviar-se tot plegat, fa notar, seria acabar els concerts a la 1 de la matinada que, assegura, és el que es feia als anys noranta a l’Alternativa. Admet que el so que surt de l’escenari en la direcció contrària a la del públic, és a dir, el que senten els veïns, és especialment molest perquè «hi ha una bola de greus mot gran que s’acumula i la plaça és com si fos una caixa de ressonància». Res a veure, per exemple, amb els concerts a Sant Domènec. «És un espai més obert i l’escenari està més lluny de les façanes».

Control del volum

Les limitacions anunciades inclouen instal·lar un limitador acústic a la taula de so situada al centre de pista, on hi ha el públic. Aquest aparell homologat i certificat no deixarà passar els volums a partir d’un cert llindar que es fixarà mitjançant uns valors que sortiran d’uns mesuraments fets en les façanes dels veïns més afectats.

Per controlar el volum de l’escenari que va cap als veïns es reduirà el dels monitors (altaveus) que hi ha a terra encarats cap als músics, que els fan servir de referència, perquè no projectin tant contra la façana dels veïns; sobretot, les freqüències greus, que són les que molesten més. També es reduirà la mida d’aquests altaveus, que passaran de ser de 15 polsaldes a 12. D’altra banda, en algunes actuacions, en lloc de posar monitors (altaveus), per tenir una referència, els músics portaran uns auriculars que van adaptats a l’orella i que gairebé no es veuen. En aquest cas, però, fa notar l’expert, no tots els artistes hi estan acostumats. Als que no ho estiguin se’ls posaran els monitors amb les limitacions esmentades.

Per minimitzar la projecció de greus a la façana també es configuraran els sistemes amb tecnologia cardioide. Significa que els altaveus i, en concret, els de greus (baixa freqüència), els anomenats subwoofers, s’instal·laran de manera que només projectin el so cap endavant i no cap enrere.

Es registrarà tot

Un aspecte especialment destacat d’aquestes mesures és que una EC-PCA (Entitat de Control-Prevenció de la Contaminació Acústica) totalment independent registrarà tot el que passi acústicament parlant, des d’ahir i fins diumenge, a la plaça del Puigmercadal. Es farà des de la façana dels veïns més afectats. Aquest registre també s’aprofitarà com a referent per al limitador acústic de la taula de so. Permetrà saber si hi ha algun moment en què se sobrepassa el nivell d’immissió sonora.

L’expert consultat es mostra totalment convençut que, amb les limitacions esmentades, que ahir ja s’havien d’estrenar, no es perdrà la qualitat sonora dels grups que passaran per l’escenari de Puigmercadal en cap moment, tot i que entén que hi ha gent que relacionarà perdre volum amb perdre qualitat. Aquesta pèrdua de volum, indica, es notarà, sobretot, a partir de la taula de so, que està a uns quinze-vint metres de l’escenari. Una altura on, d’altra banda, recalca, és on sovint es posa el públic que no està concentrat en el concert sinó que el sent de fons mentre fa la xerrada. «Els de les quatre i cinc primeres files estan ballant i passant-s’ho bé i, a partir de la fila set o vuit, que és on hi ha el tècnic, ja estan xerrant i no estan gaire al cas de l’escenari».

Afegeix que les mesures anunciades no són les úniques que es poden aplicar per reduir el soroll. També hi ha la de fer un escenari que tingui sostre i paret a darrere, com una ela, i, fins i tot, la de posar alguns instruments, com la bateria, en una mena de gàbia. «Els veïns ho notarien moltíssim». No descarta que, si no hi ha cap daltabaix i l’Alternativa pot continuar a la plaça que l’ha acollit tots aquests anys, siguin idees que es puguin aplicar en la pròxima edició, si bé impliquen una despesa econòmica més important que la que ha fet l’Ajuntament enguany.

No s’han fet a cap lloc

Insisteix en el fet que són «unes mesures pioneres que no s’han fet en cap lloc mai» i que fins i tot hi ha tècnics de la Generalitat que ho seguiran en directe perquè «els interessa molt saber com va».

El que ha passat enguany amb l’Alternativa no és un tema exclusiu de Manresa. «Cada vegada hi haurà més casos perquè la gent cada vegada es queixa més i els equips de so cada vegada són més potents i donen més freqüències que molesten».

Ahir, la primera nit de concerts s’havia d’acabar a 2/4 de 2, mitja hora abans que altres anys, tenint en compte que avui no és un dia festiu i que hi ha qui treballa.

La Llei inclou un article amb què els ajuntaments poden fer excepcions Quan va anunciar les limitacions acústiques als concerts que se celebren a Puigmercadal, l’Ajuntament va reclamar a la Generalitat que revisi la normativa per mantenir vives les tradicions, les festes majors i la cultura popular. El decret pel qual es desplega la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica inclou un article, el 47, que, entre altres, tracta sobre la suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica. Uns objectius que el Departament de Cultura vol negociar per si és possible que els 80 decibels en façana establerts puguin passar a 85. En cas contrari, és molt probable que no es puguin fer concerts en moltes places petites. És un tema que s’ha d’acabar de concretar. Si prosperés, a l’Alternativa es podria aplicar aquest article perquè seria considerada una festa arrelada al municipi. Segons el punt 3 de l’article 47, els ajuntaments poden acordar la suspensió temporal dels objectius de qualitat acústica amb motiu de l’organització d’actes de tradicions incloses al Catàleg de Patrimoni Festiu de Catalunya; actes que tinguin arrelament, amb àmplia participació de la població directament afectada, de tipus festiu, esportiu o cultural, i actes amb un interès social especial. El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural va posar en marxa, entre el 10 de gener i el 9 de febrer, un procés de participació ciutadana per elaborar el Projecte de decret pel qual es desplega la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, i s’adapten els annexos. Les al·legacions de promotors musicals, principalment, junt amb el canvi de Govern han aturat el text temporalment. A Manresa, coincidint amb la celebració del Congrés d’Acústica de Catalunya, l’Acusticat, es va avançar algun contingut del decret. Per exemple, que serà més restrictiu amb el soroll que es pot rebre a casa en horari nocturn.

