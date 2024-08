Unes calcomanies permeten dur la cultura manresana a la pell

Portar la cultura manresana a la pell no havia sigut mai tan fàcil com ara. El Taller de la Tieta de Manresa, al viver d’artesania Artífex de la plaça Puigmercadal, ha tret al mercat un llibret amb 26 calcomanies per a infants dels elements de la imatgeria de Manresa. Des del bestiari del Correfoc als gegants, nans i gegantons de la ciutat. També el lleó i l’àliga de la ciutat, i els castellers de la colla Tirallongues.

La iniciativa és de la propietària del taller, Sílvia Bayer, que es confessa amant del món geganter i de la cultura popular en general. Forma part dels geganters de Sallent, Artés i del barri del Poble Nou de Manresa, d’on és ella. «Porto els gegants a la sang», comenta. Ara també a la pell.

Ella mateixa confecciona artesanalment bona part dels productes que ven al taller de la Tieta, molts dels quals per a nadons i nens. «Des del principi de ser aquí que tenia joguines, i des de l’any passat vaig començar a portar gegants de goma. A Manresa no hi havia cap punt de venda, i vaig veure que hi havia demanda».

Demana permís

A partir d’aquí se li va acudir la idea de fer calcomanies amb els elements de la imatgeria. Va trucar a l’Ajuntament per demanar permís «perquè estic fet servir una imatge de la ciutat» i li van dir que endavant. Amb la condició que utilitzés els dibuixos que va idear l’artista i professor de l’Escola d’Art David Hernández per il·lustrar un llibre imantat sobre, precisament, la imatgeria. A temps que el llibre es va esgotar. Hernández els hi va cedir i ara es poden posar a la pell.

En tres làmines hi ha els gegants de la ciutat, els cavallets de Sant Jordi, les bèsties del Correfoc amb el Bou i el Boc al capdavant, els tabalers o els castellers. Fins i tot el cavaller de la ciutat amb l'estendard i els macers que acompanyen les autoritats durant el seguici de la festa major.

La calcomania s'enganxa amb aigua / OSCAR BAYONA

S'enganxen amb aigua, com totes les calcomanies, i es poden treure amb alcohol de farmàcia o bé amb desmaquillant. Cada paquet costa 7,50 euros i es poden adquirir al mateix Taller de la Tieta de l’Artífex, a la parada que Xàldiga tindrà dissabte a la plaça Major durant la Mostra, a Sarrió de plaça Catalunya i al Tapapeus del carrer Barcelona. També en línia.

Més elements populars

Segons Bayer, la resposta ha sigut molt bona. «Estic contenta». Considera que al Bages fan falta més elements de la cultura popular i la imatgeria com per exemple els gegants de goma. «Som una comarca pobra en això. Només tenim els nans de Manresa i la geganta Mariona de Sallent. En canvi, vas a Mataró, a Reus o a Solsona, i les tenen totes». A més a més, «ve molta gent demanant si tenim els gegants de Manresa».

Ella mateixa ha proposat a l’Ajuntament posa remei a aquesta situació. El problema és que el motlle per fer els gegants pot ser car i els fabricants, generalment del món de les joguines, només en fan quan s’asseguren que la figura tindrà sortida. Un primer pas és poder dur la cultura manresana a la pell.