Festa Major de Manresa 2024: què puc fer aquest dissabte?

Manresa viurà aquest dissabte, 31 d'agost, una nova jornada de la festa major d'enguany, que s'allargarà fins al pròxim 2 de setembre. Vols saber quines són les activitats que no et pots perdre? Aquí et deixem una guia de tots els actes de la jornada per hores i ubicacions.

EXPOSICIÓ-TROBADA DE VEHICLES CLÀSSICS

De 9 a 14 h · Carrer Abat Oliba

Organitza: Biela Club Manresa

3X3 FMM2024 - MANRESA CIUTAT EUROPEA DE L’ESPORT

10 h. Pavelló Ateneu Les Bases

Inscripcions: www.sallebasquet.cat Organitza: Ajuntament de Manresa Col·labora: AE La Salle Manresa

VIII TROFEU CIUTAT DE MANRESA 2024 BÀSQUET FEMENÍ

12 h · Complex Vell Congost

Semifinals simultànies. Lloc: Espai Maria Ciuraneta Sannicolas Organitza: Manresa Club Bàsquet Femení

OBSERVACIÓ DEL SOL

12 h · Parc de Puigterrà

Amb ús de telescopi Activitat per a tots els públics Organitza: Agrupació Astronòmica de Manresa

PREGÓ INSTITUCIONAL

12.30 h · Saló de Sessions de l’Ajuntament

A càrrec de Jordi Badia i Pujol, filòleg. L’acte finalitzarà amb la intervenció musical de l’Orfeó Manresà.

TORNEIG FUTBOL INTERCLUBS FESTA MAJOR MANRESA 2024

De 16 a 23 h · Camp Municipal Mion-Puigberenguer

Fase de grups equips masculins: Grup A: CE Manresa / CF Font dels Capellans / FC Pirinaica / Atlantic City FC Barcelona Grup B: FC Sant Vicenç 2018 / Gimnàstic Manresa / Palillo CF / UE Sant Pau Manresa Organitza: Ajuntament de Manresa i Federació Catalana de Futbol

RECEPCIÓ DELS GRUPS PARTICIPANTS EN LA 39a ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA

16.45 h · Saló de Sessions de l’Ajuntament

VIII TROFEU CIUTAT DE MANRESA 2024 BÀSQUET FEMENÍ

17 h · Pavelló Nou Congost

17 h – Partit entre el 3r i el 4t lloc 19 h - Final Organitza: Manresa Club Bàsquet Femení

PORTES OBERTES AL CENTRE D’AIGUA DE CAN FONT

De 17 a 20 h · Centre d’Aigua de Can Font

Visita els magnífics espais del Centre d’Aigua de Can Font, l’antiga masia de Can Font de la Serra. Hi trobaràs dues exposicions permanents i un muntatge audiovisual per aprendre un munt de curiositats sobre l’aigua. Activitat per a públic familiar i adults. Preu: gratuït Més informació: www.parcdelasequia.cat/ agenda Organitza: Parc de la Séquia

LLIURAMENT DELS RAMS A LA GEGANTA, LA PUBILLA I LA GEGANTONA

17.15 h · Vestíbul de la planta baixa de l’Ajuntament

TRONADA MANRESANA

17.30 h · Plaça Major

A càrrec de Pirotècnia Tomàs.

A continuació,

CERCAVILA POPULAR

Recorregut: pl. Major, c. Sant Miquel, Plana de l’Om, c. Born, pl. Sant Domènec, Passeig de Pere III (1r tram), pl. Neus Català Pallejà, c. Guimerà, c. Nou, c. Sant Miquel i pl. Major. Participants: colla castellera Tirallongues i grallers; Trabucaires del Casal Cultural Dansaires Manresans, Trabucaires de Sant Cugat i escola de dansa del Casal Cultural Dansaires Manresans, Grup de Danses Arcude de Vall d’Uixó (Castelló de la Plana); Pubilla i Hereu de Manresa 2023; geganters i Grallers del Poble Nou; Gegants Reis de Sallent (colla convidada), Colla de Geganters i Grallers de Manresa; Tabalons i Diablons de Xàldiga acompanyant La Tremenda i Tabalers de Xàldiga. L’organització recomana a les persones sensibles al soroll que es protegeixin les oïdes (amb taps o cotó fluix) i que es tingui especial cura dels infants.

MICROSCOPIES

A partir de les 18 h · De Can Poc Oli al Gorg de les Escaletes

Itinerari amb intervencions artístiques permanents i efímeres a l’Anella Verda Es recomana anar ben calçat i dur aigua. Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

VISITA PER SANT RAMON, L’ANTIGA CAPELLA DE CAN FONT

18 h · Centre d’Aigua de Can Font

Vine a descobrir aquest espai on van batejar el primer Ramon de la Masia. Descobriràs els seus secrets i les dites vinculades a Sant Ramon, que se celebra el 31 d’agost. La visita acabarà amb la projecció dels Sons de l’Aigua. Durada de la visita: 30 minuts aprox. Activitat per a públic familiar i adults. Preu: gratuït Més informació: www.parcdelasequia.cat/ agenda Organitza: Parc de la Séquia

TALLER AMBIENTAL “FEM SALS DE COLORS”

18 h · Infoséquia al Parc de l’Agulla

Aprendràs a tenyir sal i te l’emportaràs a casa dins d’un pot de vidre decoratiu amb capes de sal de diversos colors. A més, aprendràs moltes coses sobre la sal i la seva presència natural al Bages. Activitat: tots els públics a partir de 6 anys. Els menors d’edat hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n faci responsable. Preu: 3 € per persona Més informació: www.parcdelasequia.cat/ agenda Organitza: Parc de la Séquia.

ESCENARIS I TRANSFORMACIONS

De 18 a 20 h · Claustre del Museu de Manresa

Una activitat familiar que convida a descobrir i experimentar a l’entorn de la transformació dels espais amb decoracions efímeres. Organitza: Museu de Manresa

ARRIBADA DE LA CERCAVILA I BALLS POPULARS

18.30 h · Plaça Major

A càrrec de les entitats participants.

MÚSICA ELECTRÒNICA

19 h · Plaça de la Música

Mesa Caliente, The Resilence, FE-MM. Organitza: FE-MM 19 h · Camí de la Riera de Rajadell, trencall al Pou de Glaç MICROSCOPIES Aiguallums. Itinerari poètic Ton Armengol, poeta i artista Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

DESCOBERTES

19 h · Museu del Barroc

Presentació a l’espai d’acollida del Museu del Barroc de la Descoberta núm. 33 “Novenari d’Ànimes”, a càrrec de la historiadora de l’art Maria Garganté i Llanes. Organitza: Museu de Manresa

“VOLANDO VENGO”

19 h · Jardins del Casino

Espectacle de trapezi mini volant ambientat als anys 20 i amb gran dosi d’humor, a càrrec de la companyia Kanbahiota Troup. Xou per a públic familiar.

15a TROBADA DE BATERIES DE MANRESA

19 h · Plaça Sant Domènec

Inscripcions gratuïtes a: bateriesmanresa@gmail.com Amb la participació del grup BIG MOUTHERS i la coordinació d’Ernest Larroya. Organitza: Bateries Manresa

JORNADA DE HIP-HOP

A partir de les 19.30 h · Parc de la Seu

Competició musical oberta a tothom i a tots els estils que formarà part de la lliga “STLW Batalla de Cançons”. En joc, una plaça per a la gran final que es celebrarà a l’Stalow Fest, dissabte 19 d’octubre al skatepark de Manresa. Finalitzarà la jornada amb una sessió DJ de música hip-hop i electrònica. Organitza: Associació Stalow

MICROSCOPIES

20 h · Al Gorg dels Esparvers

Sons d’un país Alba Careta, trompeta i veu, Santi Careta, guitarra Programa detallat i més informació a: www.manresacultura. cat/microscopies Organitza: Ajuntament de Manresa i CACIS. Centre d’Art Contemporani i Sostenibilitat El Forn de la Calç

BALL DE DANSES D’ARREU DEL MÓN

20 h · Plaça Europa

Amb l’actuació del grup V9 Band. Organitza: Associació Tradiball Endansa

NIT DE MUSIKAALS

20 h · Kursaal (Sala Gran)

Reviu les millors cançons de Disney al Kursaal! Interpretades per actors i actrius del Bages, alguns amb un lloc dins l’escena nacional dels musicals i altres que estan iniciant el camí. Entrades a: www.kursaal.cat Preu: 15 € públic en general 12 € majors de 65 anys i socis d’El Galliner 10 € menors de 30 anys Organitza: MESS-El Galliner.

BALL DE FESTA MAJOR

21.30 h · Passeig de Pere III (2n tram)

Viu la Festa Major ballant a la fresca al Bar Plaça. A càrrec de Jordi Soler Organitza: Diesa

MOSTRA DEL CORREFOC

21.30 h · Plaça Major

La Mostra es podrà seguir per pantalla a la mateixa plaça. Amb l’actuació de la Quants Band. Organitza: Xàldiga Taller de Festes Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a l’enllaç: https://web.lafestamajor.cat/ accessible o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Manresa.

BALLADA DE SWING

22.30 h · Plaça Neus Català i Pallejà

Amb l’actuació del grup Men in Swing. Organitza: Bon-Hop de Swing

BIG MOUTHERS

23 h · Plaça Sant Domènec

Gaudeix d’aquest grup de versions que repassa els himnes més emblemàtics de la història de la música a través d’un directe potent i enèrgic. A continuació, FESTA RAC 105 Experiència musical única amb Enric Font, comunicador, locutor, DJ i responsable del programa #JaTardes! de @rac105.

ORENETA D’OR CIUTAT DE MANRESA

23 h · Plaça Major 39a

Mostra de dansa folklòrica d’intercanvi que comptarà amb l’actuació del Casal Cultural Dansaires Manresans i del Grup de Danses Arcude de Vall d’Uixó (Castelló de la Plana) com a grup convidat. Organitza: Casal Cultural Dansaires Manresans

FIGA FLAWAS

23 h · Carrer Sallent

Amb un so fresquíssim de música urbana festiva (reggaeton, trap, pop, urban, disco, rumba, drill), el grup ha esdevingut la banda sonora d’una nova generació informal i tendre que es veu reflectida en les seves lletres.

A continuació,

DJ ENKA + DJ ARZZETT

Amb una llarga i intensa trajectòria, DJ Enka és també una de les DJ més influents a les xarxes socials d’streaming com Twitch i TikTok. DJ Arzzett (Aleix Rodríguez) farà vibrar tothom amb tots els hits de moda. Acte amb zona reservada per a persones amb mobilitat reduïda. Places limitades. Inscripcions a: https://web.lafestamajor. cat/accessible o presencialment a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de Manresa.

Consulta el programa sencer de la celebració en aquest enllaç.