El foc demostra el seu poder de convocatòria amb la Mostra

El foc ha tornat a demostrar el seu gran poder de convocatòria amb la Mostra del Correfoc que s’ha celebrat aquest vespre a la plaça Major de Manresa. Com de costum, s’ha omplert per contemplar l’espectacle que han ofert tots els elements de Xàldiga encapçalats pel personatge del Boc, que és qui els ha anat presentant un a un i els hi ha reclamat foc, fum i guspires.

Al llarg de tot el vespre han anat desfilant per la plaça les bèsties del correfoc com la Víbria, el Drac -que celebra els seus 40 anys-, la Mulassa, el Nas de Sutge, el Coll Llarg, l’Asmodeu, la Gàrgola i el temible Bou, que ha fet que tothom reculés a causa de la càrrega de pirotècnia.

La Gàrgola escampant guspires de foc / OSCAR BAYONA

També hi han intervingut les colles de diables: els Moixogants, els Capgirells amb les seves traques que fan saltar tothom, i les Fogueres i Fogaines amb el seu foc carabassa.

Tots s’han ajuntat al final de la Mostra per dur a terme la primera moscada d’aquesta temporada, moscades que es repetiran dilluns durant el Correfoc de Manresa, el darrer acte de la Festa Major de Manresa.

Una de les novetats d’aquest any és que es vol fer més àgil la sortida pel carrer Sant Miquel, que és on comença el recorregut per carrers i places del Barri Antic. Minuts abans de començar es tallarà l’accés a la plaça Major per l’esmentat Sant Miquel per evitar aglomeracions. La cita, dilluns a 2/4 de 10 del vespre a la plaça Major.