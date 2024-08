Jordi Badia, pregoner de la Festa Major de Manresa, un defensor del català polifacètic

«Com és que s’ha escampat tant ‘despropòsit’, si sempre n’havíem dit disbarat (o ximpleria, o bestiesa, o animalada, o barrabassada, o desficaci, o desbarat, o...)?» Aquesta pregunta és només una de les piulades amb el català com a protagonista, i amb el seu ús, mal ús o, directament, manca d’ús, que ha fet el filòleg Jordi Badia i Pujol (Callús, 1963) a X (l’antic Twitter). Els amants de la llengua de Pompeu Fabra ben segur que gaudiran amb el pregó de la Festa Major de Manresa, que el callussenc signarà enguany.

L’acte institucional, un dels més solemnes de la festa gran de Manresa, serà el dissabte, 31 d’agost, a 2/4 d’1 del migdia, al saló de sessions de l’ajuntament, amb un apunt musical al final de l’Orfeó Manresà.

A banda d’escriure, des de fa més de sis anys, una piulada sobre llengua a la xarxa X els dies feiners, i de mantenir viu el blog El clot de les Ànimes des del maig del 2015, on ofereix igualment consells per fer un ús òptim del català de manera molt didàctica i entretinguda, Badia, té lligams amb el català des d’àmbits molt diversos.

Des del 19 anys, ha treballat de corrector per a editorials, a l’administració i, sobretot, en mitjans de comunicació (TVE-Catalunya, Televisió de Catalunya i el setmanari El Temps). Actualment, és cap d’estil del diari VilaWeb -on publica regularment articles de divulgació lingüística a la secció Ras i curt- i corrector de l’editorial Tres i Quatre.

És autor dels llibres Salvem els mots, editat el 2021, on recull 200 mots que estan en perill d’extinció; i No val a badar, del 2023, que, en aquest cas, aplega més de 100 mots catalans intraduïbles a altres llengües. També és coautor d’El llibre de la llengua catalana i Resolguem dubtes. És professor de català de secundària en excedència, una feina que el va dur a escriure llibres adreçats als alumnes: un extens vocabulari de dubtes titulat Diccionari escolar. Dubtes, incorreccions i barbarismes, dos llibres pràctics per a l’ESO i un de text adreçat a batxillerat.

Forma part d’una família molt vinculada a la cultura, la defensa i la promoció de la llengua catalana, i a l’àmbit acadèmic i polític, com l’enyorat Joan Badia, germà seu.

L’any passat, la pregonera va ser la biòloga catalana especialitzada en la genòmica computacional del càncer Núria López-Bigas (Monistrol de Montserrat, 1975). Badia serà el 44è pregoner de Manresa.